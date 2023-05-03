根據央行公布364天期定存單標售結果，吸引高達3,323.3億元資金進場搶標，投標金額倍數達2.37倍，得標比率42.13％，得標加權平均利率雖降為1.2％，維持在1％之上，仍遠高於過去長期水準。

觀察364天期定存單得標利率，去年升息前僅0.397％，且過去寬鬆環境下，利率長期在此水準；去年以來央行已五度升息，今年3月再升息半碼，4月得標利率並未等幅反應0.125個百分點，5月持續維持在1.2％之上。

銀行資金調度主管表示，央行3月再升息半碼（1碼為0.25個百分點）貨幣政策仍維持溫和緊縮，使4月364天期定存單得標加權平均利率衝上1.233％，5月利率下降至1.2％，符合市場預期，預料美國升息將放緩，利率風險持續下降，激勵此次投標資金相當積極。

以投標金額倍數來看，本期倍數高達2.37倍，為前年3月以來的新高水準，顯示投標資金進場投標態度一改保守氛圍，已開始積極搶標，預料後續在美國升息步入尾聲後，市場轉趨樂觀，投標倍數應可持續維持在2倍以上。

本期364天期定存單投標資金達3,323.3億元，為去年3月以來首次突破3,000億元。銀行主管指出，市場資金仍相對寬鬆一些，加上存單利率不錯，投標意願就明顯提升。

央行在2010年4月開始標售364天期定存單，提供銀行過剩資金去化管道，標售金額1,000億元。2014年2月提高到1,200億元，2015年3月再增至1,300億元、同年6月二度上調為1,500億元，及2016年2月加碼為1,600億元，2017年5月又提高至1,700億元，2022年6月首度調降至1,400億元。