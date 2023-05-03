台中市議會3日定期會舉行財經業務質詢，台中市議員朱暖英指出，南屯區春社與文山里交界，精密機械園區一、二路周遭，就有8座高壓電塔，其中5、6號電塔坐落文山里人口密集區，間距住宅區不到200公尺，要求市府盡快將文山超高壓電塔地下化，讓民眾得以安心居住。經發局則回應，會再請台電辦理現勘。

朱暖英指出，目前南屯區溪西地區，有編號1到8號高壓電塔，其中5、6號的文山電塔，最為緊鄰住宅區和精科園區。建議5、6號電塔先規畫地下化，其它再逐年編列規劃完成，要不然1到8號電塔一次要地下化，又是曠日廢時。

朱暖英強調，文山地區有1萬5800人，是目前南屯人口聚集最多的里，除了現有嶺東商圈及精科園區和社會住宅，還有許多建案即將落成，加上大學校區和文山國中的新建，16萬1000伏特超高壓電塔不僅讓當地居民非常憂心，也影響市容，建議經發局盡早對此提出進度表，盡快動工，讓電塔地下化。

經發局長張峯源表示，已詢問過台電，若從筏子溪過來牽引工程經費將高達7億元，台電要求市府須負擔一半，市府則因都市景觀影響甚鉅等考量，故目前還在進行相關經費估算、並將高壓線影響附近里民健康等因素納入考量，且會再請台電辦理一次現勘。