由全台灣扶輪社所組成的代表團，日前在主委D3470 PDG謝奇峯率隊下抵義大利熱那亞參加「國家間委員會國際會議」。晚會，主辦單位更細心在與會30多國中，將台灣團桌次排緊鄰主桌，且會場小路插滿中華民國與義大利兩國小國旗，讓團員倍感榮耀，更高興因扶輪社的國際活動做好國民外交。

謝奇峯表示，國家間委員會（InterCountry Committees, ICC），主要是在促進不同國家地區之間的友誼與文化瞭解，強化社員/社/地區間的彼此連結，以建立跨越國境/陸境/海洋之間的網絡；這次會議主題是探討「熱那亞和移民」，主講人包括義大利學者與政府官員，由不同角度來分享對移民的見解。有些由語言文化的角度說明外來語如何因移民而滲入本土語言，有些由人口死亡率，或人口平均年齡因移民人口而降低，有些則由教育資源因人才流出來探討，問題相當多元。

謝奇峯指出，當天的例會是在1720年建立的Ristorante Sibilla餐廳舉行，外面還能看到有2千年歷史的石柱；最令代表團感動的，就是「ICC義馬聖」對台主委Carlo不只細心在會場小路遍插中華民國與義大利兩國小國旗迎賓外，還創意的以台灣的地名來代替編號，除台北、高雄等地名外，甚到連蘭嶼也用上了，甚至將台灣桌次緊鄰主桌，讓團員倍感榮耀，台灣團員也在晚會中演唱〈這是咱的扶輪社〉歌曲，炒熱氣氛。

謝奇峯強調，此次率團參與在義大利舉行的「國家間委員會國際會議」，相當感謝中華民國駐義大利代表處副代表林讚南，在他穿針引線與協助翻譯下，讓與會30多國的扶輪社國際社友，透過這個平台更進一步認識台灣、了解台灣的民俗風情文化，圓滿成功做好國民外交工作。