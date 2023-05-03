台中市議員黃佳恬要求數位治理局加快腳步整合APP。（黃佳恬提供／張亦惠台中傳真）

台中市議會3日財政經濟業務質詢時，議員朱暖英、黃佳恬皆指出，市府目前開發有13個APP，部分下載數量低，民眾也眼花撩亂不知怎麼挑，既然成立數位治理局，就應將各局處的數位化工作統整起來，以讓數位化服務「all in one」為目標。數位治理局長林谷隆則表示，持續協助各機關定期檢討。

台中市政府去年底成立數位治理局，專職處理市政數位化課題，朱暖英指出，根據谷歌商店數據顯示，市府APP下載量最高的台中購物節有50萬人次，但下載量最低，大約僅1000次的APP有2個，13個APP中就有9款未達5萬人次的下載量，也造成民眾不知要挑哪一個才最便利好用的困擾，且光看APP名稱也不易辨識哪一個是市府所屬APP，要求數位治理局以「讓市民只要下載一個APP就能把事情辦好」為目標，提升數位服務的品質。

黃佳恬也說，市民最需要的是App有單一入口、認證及體驗，例如台北通就是很好的範本，希望數位治理局加快腳步整合。

數位治理局長林谷隆表示，數位治理局持續協助各機關定期檢討，綜合評估業務屬性及服務客群，持續優化，滾動檢討功能擴增或整併，並善用新網頁技術取代建置APP等方向精進。

林谷隆說，數位治理局目前正在將原台中購物節APP逐步轉型為台中通，作為民眾接取各項便民市政訊息與線上服務整合平台，未來也將持續擴增功能，與市府各大型活動的結合，持續活化數位市民平台應用。