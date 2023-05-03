「2023 Let's購台北 消費歡樂抽」短短兩周登錄金額即破6億，北市於3日抽出1台百萬電動汽車、百萬現金大紅包、黃金1兩等，現場同步在「台北市商業處-我是商Ya人」臉書直播公布得獎名單，並call out給得獎者，北市產發局長陳俊安表示，截至5月14日母親節當日消費登錄，後續於周周抽時再加碼「母親節感恩抽」。

陳俊安表示，響應全民普發6000元政策，推出「2023 Let's購台北 消費歡樂抽」消費登錄抽獎活動，截至目前已突破6億元，為感謝全天下母親，截至5月14日母親節當日消費登錄，後續於周周抽時一併加入「母親節感恩抽」，加碼送出元氣能量椅等總價值近55萬元獎品。

北市消費登錄抽獎活動規畫周周抽黃金、學生加碼抽、台北市民專屬加碼抽，總抽更有首獎500萬元現金、價值超過200萬元的Lexus油電車等總價值2200萬元的超值好禮。

商業處表示，把握3祕訣更好抽，祕訣一可申請載具，登錄使用雲端發票，全活動期間雲端發票自動載入，祕訣二至友好特店消費，享2倍抽獎機會、祕訣三是學生、台北市民勾選身分別，可享專屬加碼抽。

消費登錄抽獎活動自即日起至5月31日，民眾持有4月1日至5月31日在台北市店家消費的發票或收據，單筆消費每滿200元，至活動官網登錄即可產生1組抽獎序號，詳情可至活動官網(https://2023letsgotaipei.taipei)查詢，或搜尋「消費歡樂抽」。