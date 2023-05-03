男子2015年和妻子結婚，近40歲的妻子在2021年11月於交友軟體認識周男，2人發展婚外情，遭桃園地院判賠50萬元。（賴佑維攝）

男子2015年和妻子結婚，近40歲的妻子在2021年11月於交友軟體認識周男，2人發展婚外情，妻子露骨邀請周男到桃園開房間「打炮打整天」。甚至還說讓孩子在前座玩手遊，2人在後座就可以車震。2人雖稱是網友，但法院認侵害配偶權，判賠50萬元。

男子提告，他和妻子在2022年3月離婚，在這之前，周姓男子明明知道妻子已經結婚，卻在2021年11月至2022年3月時，多次和妻子性行為，破壞2人婚姻圓滿安全及幸福，侵害基於配偶關係之身分法益且情節重大，提告求償80萬。

妻子坦承和周男的確有交往，但周男不知道他已婚，2人也僅是在視訊、聯絡訊息的言語有超過一般男女談話，但沒見過面。周男也說，2人由交友軟體認識，女子稱自己單身，他不知道女子已婚，2人露骨對話也屬言論自由。

桃園地院審理發現，妻子曾告訴周男自己已經離婚，一直到2022年1月她才向周男坦承還沒離婚。但是2人露骨對話被揭露，2人曾提及「讓兒子在前座玩跑跑，我們在後座就可以做了」，「兩個月都射在裡面」、「不懷孕才怪」。周男還會傳男性性器官照片給女子，女子也告訴周男自己懷孕了。

法院認為，有配偶的異性友人交談、相處時更當審慎，避免引起紛擾或滋生事端。足認2人交往開始有發生多次性行為。且妻子與周男對話還有提到，「在還沒簽字之前，我還是會在家裡幫兒子洗澡」。後來妻子說「還是這兩天你來桃園玩我們去旅館打砲打整天的」，可見周男知道女子已婚後，還是有持續相約性行為。桃園地院認為周男、男子的妻子侵犯男子配偶權，判賠50萬元，可上訴。