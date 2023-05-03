去年全球經濟面臨「惡」性通膨，加上美國聯準會「惡」鷹式升息，債券發生了30年來罕見的跌逾二成，但也為投資等級債市帶來極佳投資契機。國泰投信總經理張雍川3日更表示，現在是「投資債券」的甜蜜點，不只跌深，又到了升息尾聲，投資級債的價格可望從谷底翻生，且投資等級債當前收益率來到5.5～6％高檔水位，未來不論是息收、價差空間都可期待。

張雍川分析，債券價格會受到通膨、聯準會貨幣政策影響，當聯準會升息來到末端，投資級債的價格就會從谷底翻生，也有資本利得空間可期待。尤其短天期債券，在美債殖利率倒掛下，短天期的殖利率高於長天期、波動比長天期小，更值得布局。也因此國泰投信從今年2月就發了四年期的投等債基金、5月將發行三年期到期全球投資等級債基金。

張雍川指出，以目前通膨、勞動數據，及銀行放款等指標觀察，5月很可能是聯準會最後一次升息，明年則可能轉向降息，「過去一年升息政策效果逐漸傳導至銀行體系，促使銀行放款趨於保守，連帶影響實體經濟達到通膨降溫目的」，不過，近期外匯互換交易（Swap）拆借金額快速下降，顯示美國銀行體系逐漸恢復正常，「經濟雖然降溫，但有機會朝『軟著陸』方向前進」，看好今年「股債雙漲」行情。

張雍川指出，儘管現在美國經濟衰退風險大，但若看過去「投資級債」就算在2008年金融海嘯經濟大蕭條環境下，違約率也僅0.8％，預期此次就算不幸落入景氣衰退，應不致於像2008年大蕭條的環境，美國經濟就算進入比較保守衰退，應是技術性衰退。

國泰三年到期全球投資等級債券基金經理人吳艷琴指出，回顧歷史經驗，「美國升息循環末段往往是債市投資契機」，1998年以來，聯準會三次降息期間，「以聯準會最後一次升息時點進場，並持有三年推算，三次降息期間債市都有1到3成不等的漲幅」，如1999年8月至2002年8月間，彭博全球綜合債券指數漲幅34.1％、2006年7月到2009年7月間漲幅達21.1％、2018年12月到2021年12月底則有11.1％漲幅。