不過期貨與選擇權均屬於衍生性金融商品，具有「零和交易」的特性，有其交易風險，因此年輕族群往往在交易初期必須承受風險與損失，逐步在市場上摸索出理論與實務的差距，方能掌握商品價格的變化與脈動。

為降低年輕族群在市場上的學習成本，康和期貨推出「大專院校選擇權實盤交易菁英賽」，讓年輕學子以最小的成本先體驗真實市場的價格脈動，避免在欠缺經驗的情形下貿然投入交易被「割韭菜」。

康和期貨孫天山董事長指出，「康和期貨對於教育年輕族群落實普惠金融一直不遺餘力，常年都與大專院校進行產學合作，本次活動要旨就是要讓大專院校的年輕人以最低成本參與選擇權交易瞭解真實市場環境；參賽者只要交易量達一個小門檻，康和期貨還會提供3,000元的參賽獎學金，以此降低年輕族群的負擔與心理壓力」。

本活動嚴格規定參賽者僅能採取交易風險最低的選擇權買方策略與價差組合策略，控管年輕學子的交易風險，讓參與賽事的年輕學子都能以實際交易來印證課堂所學的理論，培養獨立見解，為未來的投資理財奠定基礎。

選擇權交易競賽活動將於112年6月21日起跑，至8月16日為止共計39個交易日，競賽標的為台指選擇權交易獲利率，獲利率前十名獎金共計38萬元，第一名可獨得20萬元獎金。歡迎各大專財金系所同學報名參賽，期待透過此活動能發掘更多有潛力的優秀操作達人，也讓年輕學子未來的金融職涯能步上坦途。