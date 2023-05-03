「靜城專案」從4月26日至5月2日動用1779名警力、1041勤務班次、取締違規超速5536件、非法改裝車132台；另「環、警、監聯合稽查勤務」計攔檢違規車輛39輛、噪音車22輛，攔檢開罰率達56％，環保局開罰計5萬1300元。今年統計1月1日至5月2日警方取締非法改裝車623輛、環保局依噪音管制法開罰噪音車92輛，開罰金額19萬2200元。

中警持續強力執法，自5月份起持續加強取締力道，規畫「環、警、監聯合稽查勤務」尚有8場，「監、警聯合稽查勤務」尚有44場，取締酒後駕車及防制危險駕車擴大臨檢還有8場，「靜城專案」期間將動員大批警力將在街頭持續掃蕩炸街車，遇有違規改裝噪音炸街車或危險駕車（飆車），將強力取締不手軟。

環保局將持續投入「聲音照相」科技執法，開發簡易型聲音檢測站。「靜城專案」防制違法改裝擾民問題，針對噪音車輛常出沒路段、屢被反映有重機或汽車飆車路段及改裝車行周邊道路，環警監合作展開為期2個月的稽查，若檢測出噪音值超標，由環保局依法開罰1800元至3600元。

台中市交通警察大隊呼籲，警方將持續強力取締噪音及改裝車輛，打擊力道絕不手軟，與監理、環保機關執行聯合稽查，並針對市民陳情噪音熱點加強巡邏、威力掃蕩及取締，鼓勵民眾至交通部公路總局設立之網站檢舉非法改裝車輛，讓「炸街車」道路寸步難行。

台中市警察局指出，「環、警、監聯合稽查勤務」藉由專業任務分工，共同執行噪音改裝車聯合稽查取締，警方協調市府環保局增加配合執行場次，全城啟動還靜於民，讓炸街車無所遁形一台都別想逃，呼籲宣導期已過，將鐵腕執法，勿挑戰執法決心。