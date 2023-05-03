詐騙集團在網路刊登優惠兌換越南盾為幌子行騙，阮姓移工要兌換新台幣210萬元，拿現金給詐團成員邱男人馬點鈔，沒想到，邱等趁「點鈔」時，抽走真鈔、混進假鈔，並騙稱越南盾現鈔不夠，無法成交而退還新台幣，以偷天換日手法騙走近70萬元，阮事後察覺報警，警循線逮邱等3人，依行使偽幣等罪各判4年至1年8月不等，可上訴。

張男與友人組詐騙集團，2022年間在網路刊登依優惠匯率以新台幣兌換越南盾，引誘有需求的在台越南人，對換人拿新台幣現金來換越南盾時，趁點鈔時，抽出新台幣真鈔、混進新台幣假鈔，騙稱越南盾現金不夠，無法成交，退回新台幣，以偷天換日手法騙錢。

越南移工阮男同年5月16日聯繫詐團邱男，雙方約時地換鈔，詐團由張男準備700張千元假鈔提供詐騙使用，邱開車載阮，阮將現金210萬元交給邱方人馬「點鈔」，邱藉機與阮攀談，轉移他注意力，掩護成員從中動手腳。

邱男對阮佯稱，老闆暫時沒那麼多越南盾現鈔，等湊夠了再跟他聯繫，並將混入假鈔的新台幣退還給阮，事後，阮發覺假鈔，持698張千元假鈔向警方報案，經進行指紋鑑定。查獲邱男的指紋，先後循線將邱及張拘提到案。

張男辯稱，該批紙鈔印有「魔術銀行九十三年製版」字樣，一看就知道並非是台灣通行的紙幣，不能認定為假鈔；邱男否認詐欺及行使假鈔，只是幫助張等人。

法官追查，該批紙鈔紙質非鈔券紙，無凹版印紋浮凸觸感、無隱藏字、無水印，「魔術銀行九十三年製版」字體極小，且印於背面下緣，一般人實難輕易發現。法官認為，雖紙鈔不能說是「超高度仿真」，但一般人無法一望即辨別真假，而且案發時車內燈光不足，阮男為外籍人士，豈能一望就能區別出？認定張及邱男等所言不足採信。

法官依行使偽造通用紙幣罪判張男徒刑4年、邱男3年6月，另名共犯則以詐欺取財罪判刑1年8月。