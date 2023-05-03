宜蘭縣某國中女學生「安安」（化名）2020年11月間墜樓身亡，在宜蘭縣議會單位質詢中引起議員重視，「安安」的家長也出面指控，「安安」離世前被導師貼上歧視標籤，縣府教育處包庇吃案，讓這起霸凌事件經過2年半，還是一樁無真相、無究責的霸凌懸案，對此教育處表示，已給予該校校長申誡1次、導師考績乙等，縣府會持續關心此案，並避免憾事再次發生。

「安安」家長表示，2020年5月女兒因為失眠等問題，主動要看身心科，卻因此被班導貼上歧視標籤、視為麻煩製造者；同年11月「安安」墜樓身亡，嚴重的校安失職，讓家長無端失去孩子，還要遭受學校及教育處諸多抹黑與不友善的對待。

「安安」家長指控，女兒過世前在校受傷，但有2次學校未告知家長；班導霸凌「安安」，在女兒過世後還形塑成惡劣的學生，學校串證串供滅證，教育處吃案包庇、知法玩法，一個女學生的枉死，鐵證如山的諸多疏失，縣府壓案消音，教育部甩鍋不理。

「安安」家長表示，從安安事件中看到師長霸凌、輔導知能差、未落實點名機制、未啟動三級高關懷學生防護網、荒唐的校安疏失，學生的教育安全及兒少保護，在安安事件上蕩然無存；這是失敗教育體系下的祭品，還給「安安」該有的公道與去汙名化。

縣府表示，對此事件深表遺憾，該墜樓事件後縣府就給予校長申誡1次處分，導師考績乙等，要求學校就該校安事件檢討策進；教育處與縣府皆已完成相關行政調查，也要求學校改善點名及巡查制度，加強生命教育宣導、請輔導專責人員進駐等。

縣府表示，有關家長提出導師未落實通報，教育處經確認屬實，今年3月30日核予導師申誡1次處分，教育處事後多次行文請縣府所屬學校，應積極落實通報及校園安全檢核及防護機制；家長提告過失致死及民事賠償部分，因已進入司法程序，縣府靜待司法調查結果。

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