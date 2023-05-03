蘿莉塔即將當媽，但她透露孕期很辛苦。（嬰兒與母親雜誌提供）

39歲的蘿莉塔今年初閃婚又懷孕，光速晉級人生下一階段，以前不嚮往家庭的她笑說結婚像是被仙人跳，因為老公在她生日慶生上，當著一大群朋友的面前向她求婚，「真的是不答應很尷尬耶。」

驚喜的不只有結婚，還有寶寶的來臨，原本被預測是難受孕體質，連醫師都說她的男性賀爾蒙高到比一般男生還要高，提醒她要補充女性賀爾蒙，若不吃很可能不孕。蘿莉塔坦白地剖析，自己年紀大，生理期又不順，月經有時2、3個月來一次，也有時1個月來2次。

此外，身邊的朋友陸續去凍卵，到去年，都還有朋友找她一起去，但蘿莉塔就是沒興趣，因為對她來說，人生並不非得要有小孩才圓滿，「沒差啊！反正我又沒有一定要生小孩。但沒想到和老公恩愛都有戴套，還是懷孕，蘿莉塔甚至懷疑老公，是不是刺破保險套？但老公並沒有承認。

懷孕雖然讓蘿莉塔喜悅，但一直到產檢時照超音波，蘿莉塔才知道自己長了子宮肌瘤。因為肌瘤碰撞到寶寶導致出血，所以剛開始懷孕的1、2個月，蘿莉塔幾乎每週都找婦產科醫師報到，並且定時吃安胎藥。

好在肌瘤沒有影響胎兒，不過隨著寶寶成長，肌瘤也跟著吸收營養而越來越大顆；懷孕初期，蘿莉塔總是看不到哪裡有肌瘤，現在是能清楚看到肌瘤的位置。

她的孕期體重增加太快，動作變得不靈敏，偏偏高血壓還來參一腳，本來就在服用甲狀腺低下的藥，加上子癲前症的藥，還有三不五時的補品，讓蘿莉塔感嘆，高齡懷孕真的好辛苦。身旁的朋友卻還不忘繼續叮嚀她，每天要喝牛奶和芝麻糊，不然寶寶生出來皮膚不會白，頭髮會太少，讓她好氣又好笑的說：「我真的吃不下了，不要再逼我了！」

蘿莉塔透露孕期老公很貼心，會幫忙提重物，護送上下班，對她格外呵護，但老公還是有愛打手遊這個缺點，她氣說有次到飯店度假，原本應該要享受2人時光，沒想到一到飯店老公就忙著「連線」打手遊，「不誇張，那次在飯店我們就連線一整天，什麼都沒有做。」

蘿莉塔說老公很喜歡小孩，但自己從來沒有抱過孩子，沒想到人生第一次抱小孩，將會是抱自己的寶寶，讓她既期待又害怕。