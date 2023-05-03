民進黨立委鄭運鵬因今（3）日在臉書質疑，民眾黨以基本工資2萬6400元的徵地方黨工，與民眾黨發言人徐千晴唇槍舌戰。鄭運鵬也怒嗆民眾黨「沒有查詢資訊的能力」，徐千晴也毫不留情直接反嗆，「查詢資訊的能力，我應該比說過『林智堅論文為原創』的您要強多了」。

對於鄭運鵬指控民眾黨徵才的薪資問題，徐千晴在臉書發文表示，民眾黨徵才內容公開透明、薪資高於市場行情，反觀鄭委員的徵才廣告，聯絡人、電話、地址、員工人數都不透露，猶如詐騙集團讓人卻步。鄭運鵬則回應，斷章取義還能忍受，無中生有就無法接受，要求徐千晴道歉，威脅要寄傳票，並在個人臉書直接嗆聲，「民眾黨從主席開始都沒有社會經驗和查詢資訊的能力的話，真的令人遺憾」。

對此，徐千晴也在留言回應鄭運鵬，「社會經驗我的確不如您，不過要說『查詢資訊』的能力，我應該比嚴正聲明『看過林智堅論文，確為原創』的您，要強多了」。她也指控，鄭運鵬在網路肉蒐的黨工，是一位非常年輕有熱情的工作者，卻被亂貼標籤，也讓人看到民進黨的進步價值。

民眾黨發言人徐千晴。（圖／高虹安競選辦公室提供）

據徐千晴引述的《新頭殼》報導，鄭運鵬曾在 2022年7月28日，於臉書發表嚴正聲明：「本人立法委員鄭運鵬，閱讀過林智堅市長論文相關資料，相信林市長確為原創，也願意為他持續公開說明澄清，支持林市長贏得勝選；…」