新北市刑警大隊偵辦一起詐騙案件，發現北市大同警分局寧夏派出所葉姓所長與詐騙集團成員有不明往來，且被警政署政風室查出疑似提供詐團資料。今（3）日上午9時許，檢方率警政署政風室、台北市警察局督察室、新北市刑大等單位，持搜索票前往派出所、所長住處、車輛等地執行搜索，並被依涉嫌偽造文書罪帶回新北市刑大偵訊，預計稍晚移送士林地檢署複訊。

檢警日前偵辦一宗詐欺案時，意外發現葉員與詐騙集團成員有不明往來，今早前往寧夏所、葉員住處搜索，查獲葉員與詐團成員的對話紀錄，確認該詐團就是去年引發社會熱議的「台版柬埔寨」。葉員所聯繫的詐團成員均為詐團最高層幹部，包含「S姊」、「蝦董」，甚至是該詐團領導人「藍道」。

據了解，「藍道」曾在寧夏所轄區某餐館擔任廚師，因得知葉員生性海派愛交朋友，刻意去結交、設計葉員，直到「藍道」落網葉員才驚覺出事，不過葉員仍心存僥倖沒立即向北市警督察或政風系統回報，最終檢警驚覺有「自己人」涉案，經檢察官向主任檢察官呈報，見時機成熟，於今早搜索逮人。

據資深警官透露，葉員原本在刑事局任職，官拜兩線三星，不過卻遭前女友指控，涉嫌趁前女友睡覺時，擅自拿其信用卡盜刷。葉事後被記過、懲處，並被調往陽明山國家公園警察隊（現為保七），6年多前降調兩線二星回台北市，派至寧夏所擔任所長2年多，這段時間表現正常並無異狀，突然遭到逮捕、搜索，同仁都十分驚訝。

士林地檢署指揮新北市刑警大隊，今天上午9時許，由主任檢察官曾揚嶺帶隊，檢察官江玟萱到場，帶走葉姓所長1人，扣手機，目前正在新北市刑警大隊偵訊當中。對此，台北市警局表示，葉員疑涉偽造文書、洩密等，現正由檢察官偵查中。預計稍晚將移送士林地檢署複訊。