達欣工主要承攬的工程案量包含公共工程、廠辦、住宅及商辦；目前在手案量達450億元以上，今年就承攬了包括金仁寶總部新建工程，案量約百億元以上，南山A26地上權案新建工程，總金額約76億元。

達欣工指出，目前在建案量中，高毛利的科技廠辦建案占約6成。