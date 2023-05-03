Mike Tyson interested in having a #WWE match against Logan Paul https://t.co/uIeaw4N8Vz pic.twitter.com/PnRifAg3cx — NoDQ.com: WWE and AEW news (@nodqdotcom) May 1, 2023

退役拳王「鐵拳」泰森（Mike Tyson）最近表示有興趣重返WWE摔角擂台，和他們新簽下的網紅羅根保羅（Logan Paul）較量一場。泰森對《富比士》說：「你們看過我打摔角嗎？我很想打，我會揍扁他的，雖然我挺喜歡他。大家都說這是假打的啦，但是支票可是真的，其實我願意免費上場，但這可不能讓WWE知道。」

泰森是WWE摔角名人堂成員，1998年WWE面臨危機的時候，花費300萬美元「賭一把」聘請泰森加入年度摔角狂熱的劇情。這段劇情成功捉住美國觀眾的目光，WWE趁勢起死回生，終於消滅了最大的競爭者WCW，獨霸職業摔角市場。

當時泰森並沒有實際上場比賽，他只是擔任執行官主持比賽，摔角手尚恩麥可（Shawn Michaels）因為不滿判決，賽事試圖襲擊泰森，慘遭一記鐵拳KO。

WWE成立於1953年，現任老闆文斯麥馬漢（Vince McMahon）是業界的傳奇人物，他1982年用100萬美元從父親接收公司，發展成市值93億美元的大型聯盟。雖然麥馬漢因為婚外情付出1200萬美元的封口費，還一度被趕離寶座，回歸之後他的個人資產不減反增，身價超過30億美元。現在終極格鬥聯盟UFC將與WWE合併，成為一個巨型格鬥娛樂聯盟。