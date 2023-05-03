國道警察接獲越區通報後，包圍要埋伏辦案的北市警方。（民眾提供）

國道警察接獲越區通報後，包圍要埋伏辦案的北市警方。（民眾提供）

台北市警中山分局4月6日偵辦網路販毒案，派出所、偵查隊警力前往國道中壢服務區埋伏，準備逮人，中山分局「依規定」在抵達時傳真「越區通報」給國道公路警察局，豈料剛傳完不久，國道「紅斑馬」警車一輛接著一輛駛入服務區，並直接鎖定中山分局通報的車號，國道警敲車窗、拿手電筒照明，質問中山分局：「你們在辦什麼案件？」用盡一切手段干擾，讓販毒案破功。究其原因，就是警界長年惡習，不讓他轄「越區辦案」。

今天國民黨籍立法委員游毓蘭在內政委員會詢問此案，警政署長黃明昭表示，依規定都要做越區通報，當天國道警察本就有安全維護的警力，2輛車對中壢服務區的可疑車輛進行盤查，結果盤查到中山分局的車輛。越區通報到警局的時間，跟線上警力接獲的時間點有落差，盤查時才發現有通報。

游毓蘭指出，警界長期有被他轄「越區」辦案被檢討、懲處的規定，但現在犯罪無國界、流動性高，若執著在被他轄破獲案件而檢討，不合時宜。黃明昭當場也表示，會做相關的檢討。

該案發生在4月6日傍晚，中山分局獲報有網路販毒情資，中一所、偵查隊警力前往中壢服務區埋伏逮人，中山分局起初以為要通報「中壢分局」，後發現是國道轄區，改為通報「國道中壢服務區」，通報傳真時間為1650，跨區時間為1700至2400。

當天中山分局抵達中壢服務區的時間，幾乎就是1650的通報時間，尚未開始部署埋伏，而根據紀錄，員警通報完不久，才有大批國道紅斑馬駛入服務區，且按車號直接找上中山的車，並拍車窗、拿手電筒照明，質問對方辦什麼案。

中山分局員警告知，正在偵辦網路販毒案，國道警仍不罷休，反而在中山的車輛附近「盯梢」，中山警方表示他們正在埋伏，大陣仗可能讓「目標」有警覺，但國道警不理會，甚至告訴中山分局員警，該局「長官」就是不希望有人在這抓人，前不久龍潭分局才來抓過一次，他們被檢討很慘。

緝毒員警知道對方有被越轄查獲案件的壓力，表示可共辦，豈料國道員警竟回：「我們交通專業單位，不用刑事績效！」雙方員警爭執一番，而本欲販毒的嫌犯早就逃之夭夭，沒了緝毒成果，還讓兩個單位為此槓上。

本案在日前傳開，於警察相關網路社群「炸鍋」，幾乎一面倒批評國道警察，也呼籲該檢討越區辦案的規定。資深刑警表示，越區通報本意為提升打擊犯罪能力，發揮各級警察機關整體偵防力量，避免偵防過程誤傷（擊）友軍，現在的越區早變成避免他單位在轄區查獲案件，因為被查獲管區、刑責區及所屬單位要懲處，要寫策進作為，然後上級要檢討、又要報告，所以有誰想要他單位在自己轄區查獲刑案？

他說，現今越區通報實際操作，通報單位為避免被通報單位所屬轄區單位主管（官）派警力來「攪豬屎」弄臭，一般都是通報超級遠的「附近」位置；而被通報單位接獲通報則立馬派出優勢警力（警網）加強通報位置的巡邏、盤查，努力找出潛伏的辦案人員，甚至先率隊突擊可疑通報位置目標「訪查」弄散現場，如果通報單位順利查獲案件，除了投入刑案偵辦外，還要應付被越區單位的一次又一次請託，拜託回報無成果。

他說，這些基層刑案偵辦人員的操作，都已經行之非常非常有年了，警政高層早該思考改變越區通報規定及懲處的思維邏輯了。

一名刑事高階警官也直言，警察價值是打擊犯罪，不是長官意志。球來就打，有案就辦。國道警察如果沒有協助打擊犯罪，而是成為障礙，這種行為有愧警察打擊犯罪職守。