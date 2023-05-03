東隆綠大地社區，經8成以上居民達成共識下，已提出自主更新申請，並獲營建署第1階段180萬元補助。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市「金財神大樓」是嘉市首例自主都更新案，如今已成功招商引資，住戶達112戶的東隆綠大地社區，經8成以上居民達成共識下，也提出自主更新申請，第1階段獲內政部營建署180萬經費補助，將進行耐震力評估和規畫設計，第2階段再進入拉皮整建，還社區全新外貌。

市府都市發展處都市更新科長吳垂楊指出，嘉義市有200多棟符合申請自主更新的大樓，市府除發通知單外，也委託長榮大學成立自主更新輔導團，協助社區辦理自主更新及申請相關補助，至今已到許多社區開說明會，東隆綠大地社區就是其中主動性強的社區。

吳垂楊說，去年2022年9月24日及10月23日分別在東隆綠大地辦理2場社區說明會後，東隆綠大地社區立即進行內部討論及社區住戶大會，迅速凝聚社區共識，並在12月20日向市府進行提案欲辦理自主更新─整建維護拉皮，經市府提報內政部營建署後，營建署日前4月28日派員至東隆綠大地會勘，實地了解社區情況及需求後，成功獲得第1階段規畫設計及耐震詳評補助經費180萬元。

東隆綠大地社區管委會蘇姓主委表示，社區有共同目標及向心力，希望透過自主更新，能夠讓社區住的長久，居住更加安全。吳垂楊說，東隆綠大地社區鄰近高鐵大道，算是嘉義市入口門戶，社區管理維護相當用心，但因屋齡較久，難免有磁磚剝落情況，產生公共安全疑慮，確實有辦理整建維護必要性。

市府都市發展處長許懷群表示，嘉市首例自主更新案「金財神大樓」2019年完工後，先是由World Gym連鎖健身房進駐，近期亦有家樂福量販店、石二鍋及福勝亭等餐廳進駐，並於4月26日開幕營業，沒落多年的金財神大樓再度復甦，也活化民族路商圈，可見自主更新的效益。

許懷群說，這次東隆綠大地社區獲得營建署補助，代表自主更新也將正式啟動，市府會持續輔導東隆綠大地社區，完成規畫設計及耐震評估，後續再爭取第2階段工程經費補助， 並提醒，若社區大樓屋齡在20年以上，且有外牆磁磚掉落及滲水問題的社區大樓，都可以向都發處或自主更新輔導團諮詢。