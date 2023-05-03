112年全國大專校院運動會由桃園市中壢區中原大學承辦，射箭賽事借用桃園市龜山區國立體大射箭場，也讓賽事等於連兩年在國體進行，而國立體大射箭女將林佳恩，去年以畢業生身份在場邊當防疫小組，今年因為回到學校攻讀博士班也重新成為全大運選手，要在4日登場的射箭賽事為校爭光。

東京奧運國手林佳恩前年帶著全大運金牌從碩士班畢業，後來回到國體攻讀博士班，她自告奮勇、向教練表達重返今年全大運賽場的意願，並透過隊內選拔出線和學、弟妹一同代表學校，也因為全大運射箭場地借用國體大射箭場，給了林佳恩機會在主場出賽。

林佳恩表示，全大運是國內大專校院一年一度的重要綜合運動賽會，競賽強度也足夠，符合她尋找更多出賽機會的需求，「特別是亞運選拔賽失利之後，沒機會再進入國家隊，現在有這些空檔，我很希望多參加比賽，記住感覺和強度。」

林佳恩就讀國立體大的競技與教練科學研究所博士班，盼跟陳詩園、吳蕙如2位前輩一樣取得博士學位，也說明攻讀學位的目的是用不同角度去學習射箭，她說：「我比別人更有優勢的是選手身份，而且還是現役選手，更了解現在環境需要什麼，更能及時回饋給學界。」

112全大運射箭賽事將於4日展開，國體去年在反曲弓公開組射下男子個人金牌、女子個人銀牌和女子團體金牌，教練郭振維不諱言，希望今年能把每面金牌都留下。