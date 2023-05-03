桃園捷運公司累計虧損逾37億，遠超過資本額30億，今年還要再借貸，隨著利率提升恐增利息負擔，桃捷公司坦言今年還要再借貸，檢討後已從4.4億降為2.8億，每年利息約2000萬，但上月日運量已恢復到7.9萬、約是疫情前98.5％，預估2025年可達損益平衡，力拚2029年全部還完。

議員錢龍說，桃捷截至去年底已累計虧損37億餘元，遠超過30億的資本額，隨著利率調升，加重利息負擔，強調大眾運輸小額虧損可以理解，但巨額虧損無法接受，疫情期間運量下降卻不見桃捷在人事上撙節，人事費年年調增，從2019年1.3億提高到今年逾1.6億，砍掉3副總人事費應該減少，預告會緊盯決算數。

議員陳韋曄和謝美英也說，桃捷公司資產7億、負債卻是14億，桃捷公司的負債是資產的2倍，像是今年1月收入1.3億、支出1.5億，等於開門就虧錢。議員張碩芳、彭俊豪和許家睿直指，票箱收入外，廣告、出租等業外收入也要增加，否則光靠運量要能還款令人質疑。

議員黃崇真、張肇良說青埔、龍潭每天上萬人到台北，但搭機捷要逾1小時，呼籲增加接駁、調整班次讓搭車時間降到40分鐘，否則運量永遠無法提升。議員陳雅倫則擔憂1200月票7月上路會大排長龍、民怨沸騰，議員牛煦庭則希望和現有120定期票無痛轉換，2人都呼籲桃捷提前因應。

董事長沈志藏、總經理莊英震說，隨著節流跟運量成長，預估今年虧損降為2.8億，7月1200月票上路運量可望再提升1至5％，也已租用50個閘門移動式驗票機靈活調度。

桃捷會以三大旅客面向「國際機場旅客」、「通勤族」、「休閒觀光旅客」來持續推動提升運量，並持續向沿線企業推廣通勤定期票，5月會推出「航空機票聯合套票」共同販售，讓國內旅客購買機票時，可同步選購機捷車票，7月也會推出世客博紀念票卡，吸引旅客至沿線景點旅遊，進而提升運量。

桃捷也會持續擴展附屬事業收入，目前有70個店鋪共741.22坪，招租租約1至4年，會持續招商並縮短租期，增加以天為單位的快閃櫃，吸引人潮。另機場捷運沿線也開發462柱戶外墩柱廣告，預估可增加年收1300萬，持續開源節流，力拚2025年損益平衡。