路透社報導，伊朗當局結合架設監控攝影機和拒絕向違反規定者提供國家服務，以這些方法來取代道德警察的取締。道德警察的取締行為在去年引爆全國性的反政府抗議活動，動盪長達數月之久。

伊朗社會運動參與者表示，這些措施在對付反對佩戴頭巾者尚未取得重大進展，而如果這些措施導致店家關閉，可能會使經濟面臨的壓力惡化。

數十年來，拒絕佩戴頭巾的女性會被開著廂型車在繁忙公共場所巡邏的道德警察攔截。這些車輛上的男女工作人員會留意「非伊斯蘭的裝扮和行為」。

居民們告訴路透社，在抗議活動後，這些廂型車很大部分已經消失在他們曾經巡邏的城市街道上。這些抗爭使伊朗執政的神職人員面臨自1979年伊斯蘭革命以來，最重大的合法性危機。

伊朗官員也表示，道德警察將不再帶頭打擊違反服裝規定者。

為了取代廂型車，當局在街上安裝監控攝影機來辨識未戴頭巾的女性，以一種較低調的方式監測違反伊朗保守服裝規範的行為。

政府的另一個新策略是禁止公、私部門向「違規者」提供服務，政府已針對公、私部門發出如違規定將重罰、甚至監禁的警告。

一些立法者和政治人物警告，若當局繼續專注於懲罰不戴頭巾的女性，抗議活動可能會再次爆發。國會議長卡利巴（Mohammed Baqer Qalibaf）4月14日聲稱執行頭巾規定與經濟發展並不衝突，此言論引起了經濟學家和政治人物的批評。

美國田納西大學查塔努加分校（University of Tennessee at Chattanooga）政治學系助理教授戈爾卡（Saeid Golkar）表示，執行配戴頭巾的規定是為迎合「威權政權由保守派和宗教人士構成的一小部分社會基礎」。

根據一名接近決策高層的知情人士，新的反頭巾行動可能會加劇伊朗的經濟困境。

伊朗官方媒體報導，因為員工未遵守強制性的頭巾規定，以及為不戴頭巾的女性提供服務，已有數千家企業被迫關閉數日，包括首都德黑蘭一間擁有450家商店的購物中心在內。