馬來西亞5G部署計畫進入最終檢討，可能將允許大陸通訊巨頭華為參與競標，歐盟和美國齊聲警告，馬來西亞國家安全和外國投資可能面臨風險。

路透社報導，《金融時報》看到信件內容，馬來西亞政府決定檢討前年愛立信110億令吉（折合美元約25億）建設國營5G網路標案後，歐盟及美國駐馬來西亞大使於4月致函政府。

報導指出，馬來西亞5G建設阻礙重重，除了來自業界對價格和透明度的疑慮，還包括單一國營網路可能壟斷市場的隱憂。而長期以來，華為一直是合同的有力競爭者，此前馬來西亞政府曾駁回美國提出的安全顧慮。

美國駐馬來西亞大使麥菲特斯（Brian McFeeters）在信中表示，「華府高官同意我的看法，顛覆現有模式將衝擊新興產業競爭力，阻礙馬來西亞5G成長，並傷害馬來西亞國際商業有好形象。」

此外麥菲特斯說，「允許不被信任的供應商參與網路，也會導致馬來西亞基礎設施面臨國安風險。」