昆凌有洋娃娃的外表，興趣卻像男孩子。（ELLE提供）

昆凌已是三寶媽身材仍纖細。（ELLE提供）

「天王嫂」昆凌的演員夢低調不張揚，最近除了勤健身，也積極參加好萊塢試鏡。她參與演出的第一部戲劇作品，是2012年的偶像愛情劇《愛上巧克力》，甜美的外型放在偶像劇再適合不過，但對昆凌而言，傻白甜的人設從來不是最吸引自己的角色，她的野心，是放在相對不容易的動作片類型上，並且憑藉一己之力轉戰好萊塢發展。

她在《極智追擊：龍鳳劫》中扮演機智又聰穎的搶匪、《摩天大樓》裡氣勢逼人的冷血殺手，到賽車題材電影《叱吒風雲》飾演冷酷賽車手，那些角色大抵帶有女打仔的形象，身手俐落且帥氣，無一不是顛覆大眾對昆凌的既定甜美印象。事實上，因為從小由父親帶大，舉凡打籃球、看懸疑片，一路跟著爸爸培養出相同興趣，所以喜好也受到深刻影響，向來不同於其他同齡女生，更和洋娃娃的長相形成強烈反差。

現在的昆凌，最想嘗試偵探懸疑作品，意想不到的是，契機竟來自平時最愛看的頻道：「因為我好喜歡看YouTube上的懸案影片，也特別喜歡李昌鈺博士講的真實案件系列，尤其是一直以來偵破不了的案子，就算很多警探加入搜查也未解，然後等到李昌鈺博士進去調查之後，他就找到了一些蛛絲馬跡再完成翻案。」

她形容演員身分的自己像塊海綿，想要繼續演下去，不光是對表演產生濃厚興趣，還有為了詮釋各式各樣的角色，主動去學習各項專業領域的學問，透過演戲拓寬視野，每當解鎖一個新任務，心境上帶來的成就感無比美好。「我很享受事前做功課的時候，我會感覺到我因為這個角色學習到很多。

像之前拍《天·火》，因為我在裡面飾演一個地質學家，我就會去爬文、看很多地質學家的相關資料，想要自己真的搞懂這方面的知識。雖然可能只是一點皮毛，但會覺得這些都是以前的我完全不會接觸到的領域。」

拍攝這天，昆凌帶著愛犬Mojito一同入鏡，在休息的時候，她二話不說將臉靠近Mojito與牠對視，像是在說悄悄話般，親暱的可愛舉動讓在場工作人員集體融化，也不難想像昆凌平時與三位寶貝孩子相處的模樣。

從第一胎到第三胎，養育小孩的過程她當然也經歷過崩潰時刻，雖然自嘲作為母親是一頭獅子又是個控制狂，但不論在教育還是教養上是絕對理性。她開玩笑說三寶是自己的實驗品，「我覺得孩子個性都不太一樣，需要因材施教，還要多一點同理心，站在他們的角度去想。我儘量不在他們面前爆炸，表現得很平淡，因為我怕他們吸收到這種情緒長大後也會反映出來，所以想生氣的時候我就一個人去廁所。」

不再把自己放第一順位，以孩子的感受為優先，「以前我最討厭有時間表，因為感覺好像被侷限住了，好有壓力。可是小孩出生之後，我開始變得比較有計劃性，知道自己要怎麼分配時間，覺得事情需要按部就班。」

昆凌也培養孩子不吝讚美他人的習慣，「睡前我們要誇獎對方一句話，例如姐姐要誇獎弟弟，弟弟要誇獎我，我要誇獎姐姐，當對方今天有注意到我們自己沒有發現的小細節、要謝謝你的時候，就會發現原來一個小小的舉動在他心裡可能是很重要的一件事情。」

宛若朋友般的溝通方式，讓昆凌保有孩子童真的一面，不在媽媽角色中迷失，「我以前像一顆氣球，會隨風飄，總想說沒關係隨著命運走吧，是有了小孩這顆球才落下。」