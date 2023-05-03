下班過馬路遇死劫! "帕金森症"名醫遭撞飛身亡│中視新聞 20220916

台灣「自然療法」名醫71歲王群光去年9月15日在北市誤闖紅燈過馬路時遭機車撞上不治，騎士也摔飛全身重傷；騎士事後雖稱是王男闖紅燈，但檢察官認為騎士經過斑馬線時不論號誌為何，都應多加留意，車禍鑑定也指出騎士當時未禮讓行人王男，騎士因此被依過失致死罪起訴。

目擊者指出，王群光當時準備過馬路，往公車專用道候車亭走，疑似未注意號誌紅燈，在斑馬線上遭煞車不及的機車撞擊，機車滑行近100公尺，碰撞聲驚動一旁路人；王受傷後倒在路中央血流不止，緊急送醫不治，妻子第一時間趕赴醫院崩潰痛哭、無法接受，看完監視器畫面後，對於死因沒意見。

據了解，王群光畢業於台大醫學院，曾擔任急診科主任、醫務部主任及區域教學醫院外科等職務，他從事西醫30年後，轉為研究自然療法，現在是為台灣腦波自律神經醫學會，以及台灣氫氣應用研究推廣學會的理事長，8年前曾因使用氫氣機療法惹議，他則強調是同業惡性競爭。

據ETtoday報導，肇事的機車騎士稱當時並無超速，但檢方發現騎士騎到路口時突然變換車道，只注意前方有無車輛，未注意行人穿越道上是否有人；車禍事故鑑定委員會也指出王群光闖紅燈雖有責任，但騎士經過行人穿越道未讓行人先行也有過失，將依過失致死罪起訴騎士。