李心潔3日舉辦演唱會記者會，期待在現場與粉絲互動。（陳俊吉攝）

李心潔隔20年重拾歌手身分，近來發行新專輯《盛開》，3日宣布將在7月22日於台北流行音樂中心舉辦「盛開。我的名字叫李心潔演唱會」。首度開唱，她心情感動，當場2度哽咽，「每次開會都會覺得眼淚想掉下來。」讓工作人員笑虧，她要忍著不能哭，「一哭就變成噴淚演唱會。」

她的老公、7歲雙胞胎兒子及親友等特地來台欣賞演唱會，同是兒子們第一次看她在舞台上歌唱，「他們對於我這個對這個媽媽身為歌手的形象是沒有任何概念」，她也幾乎沒給兒子們聽過她的歌曲、電影等作品，加上馬來西亞生活很單純，但她走在路上都會粉絲認出，兒子也會好奇問：「媽媽怎麼大家都認識妳？」甚至在外看到她的廣告會驚喜喊，「是媽媽耶」，兒子們童言童語很可愛。

她很期待兒子們來看現場演唱會，笑說，兒子們不太熟悉她的歌曲，也不會提前給他們做心理準備，希望兒子的第一次都留給他們自己好好感受，當作獻給他們的驚喜，透露，兒子之前有聽過〈Happy Tune〉及看過〈裙擺搖搖〉MV，還發現兒子也遺傳愛唱歌基因，有時會跟著她的歌曲哼唱。

她享受陪伴兒子成長過程，分享大兒子的嘴巴很甜，每次看她化妝準備去工作時，大兒子真誠說：「妳今天很漂亮。」至於老公也會讚美？她猶豫3秒，才接著說，「肯定的吧，老公一直覺得我很漂亮，這我滿有信心。」

她一出道唱紅多首夯曲，更以《見鬼》獲得金馬影后，認為當歌手、演員很幸福，有很強大幕後團隊才能成就很多好的創作發表，「我來台灣20歲開始做音樂，台灣人給我愛、鼓勵，一定有滿多從我20歲支持到現在粉絲，希望在同一地方用音樂相聚。」

擁好人緣的她，恩師張艾嘉及好姊妹許茹芸、梁詠琪等人都會親自來演唱會相挺，並透露，一決定要開唱時，馬上告知張艾嘉，但張艾嘉卻很替她擔心，李心潔說：「媽媽總是會擔心，因為要做一件大事，希望她會來，我演唱會剛好在她生日的隔天。」