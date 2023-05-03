鴻海創辦人郭台銘拋出「一縣市一小型核電廠(SMR)」核能主張，經濟部晚間發出聲明，再拿「尚未商轉」與「產生核廢」兩理由來軟性回絕。

經濟部說，SMR議題台電一直持續關注，但目前世界各國仍在設計、認證等階段，仍未有商轉實績。

目前全球小型核能機組的單機容量約為35到470MW，較現行機組更小，該部強調，若是在野黨認為小型核電機組應作為能源政策主力，依發電能力來說，恐怕需安裝數十台機組，屆時不僅是科技發展問題，也必須坦率與社會討論。

部分人士習於批評政府能源政策錯誤，堅持應支持核能，則必須思考「一新、一舊」兩大問題，包括新的核電機組蓋在哪裡、以及舊有核廢料的處理議題。

以目前的小型核電機組科技發展來說，同樣會產生核廢料，但台灣目前面臨的，是地方政府反對乾貯設施興建，使用過核燃料棒連取出爐心都沒辦法，這顯示核廢議題仍需要社會凝聚共識。

對於郭台銘強調，他所主張的並不是「重啟核四」，核四已經是過時的設計，重啟牽涉到太多不經濟的環節。經濟部也彷彿撿到槍，特別點出郭的過時、重啟並不經濟說法，確為事實。

而郭說若當選總統將徹底改革台電對電力壟斷，鬆綁法令讓高科技園區自行安排電力系統。經濟部則說，台電為國營事業，一直為了國內穩定供電，全球燃料成本暴漲吸收大量虧損，可見其在能源轉型發展、電力系統安全，以及整體物價穩定的政策責任。