美式賣場好市多提供會員許多實惠商品，不過有時難免出現產品出包問題。一位男子表示，近日他在好市多買了1箱O牌韓國泡麵，沒想到吃到第6包打開包裝時才發現，泡麵中有麵條明顯發黑，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛表示，以後煮泡麵得先仔細看過一遍才敢下鍋。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他本月22日在好市多內湖店買了1箱O牌韓國泡麵，也有仔細觀察有效期限是到今年11月2日；沒想到拆箱食用第6包泡麵時，原PO發現有幾根黃色麵條受到汙染明顯發黑，「前面5包說實在不知道有沒有吃到異常麵體，可能有可能無」，讓他決定發文警告其他人。

一位男子購買韓國泡麵，拆封第6包時卻驚見有麵條發黑。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「哇咧，我都沒看直接煮…」、「我很愛這款麵耶！夭壽」、「這個不太像發霉，霉菌也不會針對單條麵條生長，比較像產線上沾染到機油或是相關的油污」、「不像是那塊麵體發霉，比較像混入兩條髒汙的麵條，一起乾燥固化，猜測是生產線上的問題」、「有可能是卡在機器某些地方沾染到髒污或機械用油，隨機掉落回產線，再和正常麵體黏在一起了吧」。

事發後原PO更新照片，表示進口該款泡麵的廠商聯絡上他，除了致歉以外，也希望能將出包的泡麵回收送驗、補送1箱新的泡麵給他，「造成你購買上的不愉快真的很抱歉」，不過原PO強調自己會向好市多退貨，希望廠商未來能提升品管，「貴司負責態度值得讚賞」，廠商也承諾未來會提升品質把關，「不會再讓任何的消費者有消費的不愉快」。