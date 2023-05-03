「狀元粽」每顆重達380克，料豐味美，隱藏對考生能六元及第的祝福。(凱撒飯店連鎖提供)

「臘味雙寶粽」以香港煲仔飯為發想，完美詮釋道地港式滋味。(凱撒飯店連鎖提供)

「凱撒蔬福粽香禮盒」內含紅豆豆沙粽及翡翠珍菇粿粽兩款口味各三入，每組售價799元。(凱撒飯店連鎖提供)

「凱撒經典復刻保冷袋」寬口的簡約設計方便收納，限量推出不另單售。(凱撒飯店連鎖提供)

搶攻年度三大節日之一的端午節，飯店業者超前部署，端出各式特色粽子搶市。凱撒連鎖飯店不畏物價與人力成本漲幅趨勢，今年反向操作，推出星級飯店品質、親民價格的粽子好禮，迎戰端午粽市場。其中「六元及第端午禮盒」集結往年端午節熱銷的口味6入，每組999元，6月15日前可享早鳥優惠價899元。另有適合素食者的「凱撒蔬福粽香禮盒」，每組799元，早鳥優惠價699元。

今年適逢農曆閏二月，導致端午節與考季特別相近，也因此凱撒飯店連鎖順勢推出「六元及第端午禮盒」，有「高中目標」的期許，希望收禮者無論是考試、求職或求子等都能順利達標，送禮自用兩相宜。

該款禮盒精選常年熱賣款以及做過市調的最受民眾歡迎的粽子口味，網羅最應景的南部口味「狀元粽」、北部代表的「古早味肉粽」、港式風味的「臘味雙寶粽」、香氣四溢的「客家粿粽」、老饕最愛的湖州「紅豆豆沙粽」及為茹素者特別推出的「翡翠珍菇粿粽」，有甜有鹹、兼顧葷素，滿足普羅大眾的味蕾與喜好。6款口味各一入，每組售價999元；6月15日前完成訂購，可享早鳥899元特價優惠。

禮盒中「狀元粽」包入了主廚嚴選的干貝、香菇、栗子、蛋黃、魷魚、花生、豬肉及蓮子，也代表將滿滿祝福包在裡面，每顆重達380克，料豐味美，適合全家共享，「包粽」也期盼所有考生能六元及第。另一款「臘味雙寶粽」以香港煲仔飯為發想，將濃郁的臘腸搭配整顆橘紅晶瑩的鴨蛋黃，包入香甜糯米中，完美詮釋道地港式滋味，吸附肉汁與油脂香氣的米粒，Q彈有勁，吮指夠味。

另外，全球無肉風潮興起，業者針對蔬食族群推出素食組合的「凱撒蔬福粽香禮盒」，內含紅豆豆沙粽及翡翠珍菇粿粽兩款口味各三入，每組售價799元，早鳥優惠價699元。「紅豆豆沙粽」為飯店廣受好評的經典甜粽系列，採用湖州粽的做法，內餡豆沙清香綿密，看似簡單卻蘊藏著黃金比例的完美組合，老饕級美食者指名品嚐。

「翡翠珍菇粿粽(奶素)」則是主廚傳承古早風味，將艾草萃取的艾草粉加入軟Q的粿皮中，內餡用香菇、杏鮑菇、茶樹菇、巴西蘑菇及菜脯，展現客家風味的傳統手法，多種菇類香氣濃郁，搭配鹹香中帶有甘甜的菜脯，唰嘴美味令人回味。

凱撒飯店連鎖表示：「觀察今年多數五星飯店均調高粽子禮盒的售價，漲幅在5％到15％不等。當全台粽子漲聲響起之際，凱撒決定陪伴消費者與企業客戶一起抗通澎，推出兩款不到千元的端午節禮盒，回饋消費者長期以來的支持。」

業者今年推出生活風格感的「凱撒經典復刻保冷袋」作為禮盒包裝，寬口的簡約設計，方便收納，保冷袋限量推出不另單售。凱撒飯店端午禮盒即日起於品牌購物網站和全台飯店開賣。