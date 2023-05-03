全國軍公教最爽單位？台南市議會定期會今天進行教育局工作報告，市議員蔡育輝在質詢時，公開秀出老師兼任台南市教育產業工會重要會務人員，每周只要上2至6堂課，每月可爽領7、8萬元高薪，讓其他老師心生不滿，更影響學生的學習權益。教產工會回應指出，這是嚴重誤導視聽，深感遺憾與不解。教育局長鄭新輝則答詢表示，將責請學校依工會法相關規定，核予約定會務公假，以兼顧學校課務需求。

蔡育輝說，台南市教育界長期存在一種畸型的現象，只要老師兼任教產工會理事長、理事等要職，就可以經常藉著開會等名目請公假。根據111學年度資料顯示，理事長一周上2節課，工會支付學校代課鐘點費節數18節；其他重要會務人員也是每周2到6節課，工會支付鐘點代課費4到6節。目前國小代課費每節336元、國中378元，工會僅支付微薄的代課費，重要幹部就可爽領月薪7、8萬元，如此合理嗎？為何不學其他縣市教產工會自聘會務人員上班呢？

教產工會則認為，各校教師兼任學校行政時，因辦理業務所需，授課節數也必須減少，節數2至6節者所在多有；如果按照蔡育輝的邏輯，難道也會影響學生的學習權益？該會數名會務幹部服務人數及處理的教育政策涵蓋全市，該會與學校、教育局依工會法及嚴謹的勞資協商，約定出來的會務公假，為何獨獨蔡議員有意見呢？

教產工會還說，教產工會成立12年來，積極協助台南市教育政策的推行，以及教育現場教學品質的提升，績效有目共睹。各縣市教師工會會務公假採行模式，與該會並無不同，蔡育輝利用議會質詢消費該會，實在不可取，呼籲蔡應與該會進行教育專業對話，如此才能掌握教育脈動。