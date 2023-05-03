富世達董事長為黃祖模，公司實收資本額為6.045億元，主要產品包括3C電子產品轉軸組件等，在稅前純益表現方面，111年度8.35億元，112年第一季為1.11億元，每股稅後盈餘（EPS）各為9.33元、1.26元。
證交所5日審議富世達股票上市案
證交所預計本周五（5日）召開有價證券上市審議委員會，將審議奇鋐（3017）轉投資18.25％的轉投資公司富世達（6805）股票上市案。富世達今天在興櫃交易收在234元上漲0.9％，收盤均價為232.05元。
證交所預計本周五（5日）召開有價證券上市審議委員會，將審議奇鋐（3017）轉投資18.25％的轉投資公司富世達（6805）股票上市案。富世達今天在興櫃交易收在234元上漲0.9％，收盤均價為232.05元。
富世達董事長為黃祖模，公司實收資本額為6.045億元，主要產品包括3C電子產品轉軸組件等，在稅前純益表現方面，111年度8.35億元，112年第一季為1.11億元，每股稅後盈餘（EPS）各為9.33元、1.26元。
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