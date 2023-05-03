證交所預計本周五（5日）召開有價證券上市審議委員會，將審議奇鋐（3017）轉投資18.25％的轉投資公司富世達（6805）股票上市案。富世達今天在興櫃交易收在234元上漲0.9％，收盤均價為232.05元。