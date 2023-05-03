農委會與澳洲農業部3日在雲林舉辦「氣候變遷、永續與為未來貿易做好準備」台澳農業商業論壇，台灣及澳洲產官學研代表共同探討「建立農業部門因應氣候變遷之能力」、「氣候變遷、永續發展與商務貿易：連結生產者公私協力案例」及「減少碳排與適應氣候變遷之農業先進技術」等主題，並針對畜產碳中和及淨零碳排技術應用、漁電共生因應氣候變遷、捕撈漁業替代燃料，以及循環利用物流籃等技術與經驗深入討論，開拓臺澳雙方在農業與食品領域發展合作的綠色商機。

澳洲農業部次長Matt Koval在論壇開始時致詞表示，因應氣候變遷及為未來新型態貿易做好準備等議題，對農民、航空經濟及貿易商有直接的影響，希望台澳工商團體能夠努力共創永續產品；透過此次論壇，澳洲期待與台灣公私部門共同協力，為兩國農民、偏鄉社區及農產品外銷的永續發展做出實質貢獻。

農委會副主員杜文珍則強調澳洲是台灣維護糧食安全與農產貿易的重要夥伴，臺澳兩國具有維護亞太區域農業永續發展的相同決心，期待透過兩國更多交流，開啟新商業思維，共同開發農業淨零及負碳科技。

農委會表示，台灣與澳洲歷年來舉辦多次農業商業論壇，本次論壇兩國公私部門代表針對氣候變遷與永續環境下的未來農業貿易進行討論，分享畜牧、漁業及園藝等產業因應氣候變遷與確保永續環境的相關措施，與會人員認同應鼓勵跨國際、跨產業投入支持農業永續、減碳及企業永續經營專案，協助農民生產符合友善環境的產品，進而改善在地生活品質，共同往農業淨零碳排的目標邁進。

農委會強調，面對國際局勢瞬息萬變及氣候異常對糧食供應系統與環境的衝擊，糧食與食品體系各個環節都有待提升優化及減碳，尤其農業在供應鏈扮演的角色，已跨越糧食及原料生產端，進而延伸到加工、運銷、消費者端。

鑒於未來全球市場將更加重視綠色消費需求，台灣將與各個夥伴國家合作推動納入生產者的公私部門合作新思維，促使農漁民與產業團體積極投入綠色消費市場的原料供給，以開創有利於農民、企業、消費者及整體社會環境的四贏局面。