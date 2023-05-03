演藝圈知名夫妻檔史丹利與老婆Gigi(林如琦)2015年結為夫妻後，感情一直很穩定，沒想到昨(2日)史丹利無預警翻出婚紗照，形容它是「長滿灰塵的大型垃圾」，並曝光過來人的心聲，對於這個觀點，已婚網友幾乎一面倒點頭，更有人開玩笑說：「其實相片不是在活著的時候看的。」

史丹利夫妻最近準備搬到新家，在整理舊家過程中，意外在衣櫃旁，翻出從沒拿出來看過的婚紗照，心中非常無奈，力勸新人就算基於舉行婚禮的需求，必須拍攝並印出來婚紗照，結束後建議盡快銷毀，甚至不要帶回家中，直言：「除非你們真的會把她掛起來每天看都不會膩，不然這真的只會變成家裡的大型垃圾而已。」

史丹利表示先前已銷毀一張更大張的婚紗照，未料仍有一張沒處理到，無奈地說：「是要嚇死誰」，並表示這是過來人的心聲，望周知。貼文曝光後，已婚網友深感認同，紛紛在底下留言：「中肯！！我的婚紗照已經在家裡當成飛鏢的標靶了」、「我們家的輸出後，原箱不動沒拆過，直接放在儲藏室」、「保留檔案就好，真的想掛起來時，隨時可以印」、「其實相片不是在活著的時候看的」、「我曾經在倒垃圾時間，看見有人真的拿去處理掉(重點其中一方的臉還被挖掉)、「這樣就不會看到兩人合照被垃圾車載走的景象！」