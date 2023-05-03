巴爾幹半島國家塞爾維亞首都一所小學，週三（3日）上午傳出槍響。一名14歲少年持槍闖入校園開火，至少8名學童、1名警衛喪生；另有6名學童、1名教師受傷送醫，其中1名女童頭部傷勢嚴重，性命垂危。少年在校園內遭到警方逮捕。

綜合路透社、英國廣播公司報導，塞爾維亞內政部說明，槍手是七年級男學生，今年14歲，他帶著父親的槍之闖進首都貝爾格勒（Belgrade）的Vladislav Ribnikar小學，「這名少年涉嫌朝著學生與學校警衛開槍」，警方調派所有可用人力趕赴現場處置，逮捕了這名少年。槍手就逮後，警力仍在現場維安、調查。

In Belgrade, Serbia, a 14-year-old student armed with his father's gun opened fire and killed eight children and a security guard in the first mass shooting there in a decade.



At least 7 others — six children and a teacher — were injured in the shooting. pic.twitter.com/DfrbP4H9hG — The Recount (@therecount) May 3, 2023

案發小學的學童坐在校外彼此安慰。（圖／美聯社）

警方指出，當天上午8時40分左右接獲報案電話後，大批警力趕往案發學校。一名正在上體育課的男孩聽見樓下傳出槍聲：「槍聲響個不停。我不知道發生什麼事，大家的手機陸續收到訊息。」

據同學轉述，這名少年走進歷史課教室之後先朝老師開槍，接著把槍口朝向教室裡的同學。一名目擊開槍情況的女學童向自己的父親描述案發當時的情況。女學童的父親轉述，當時人在案發教室裡的女兒趕緊躲起來，凶嫌「先朝老師開槍，接著開始隨便射擊」。

這名女學童的父親聽到新聞報導此事後，立刻趕往女兒就讀的小學：「我看到警衛倒在桌下，還有2名女學童上衣染血。他們說，那個少年是個安靜的好學生，他最近才加入女兒的班級。」

一名在鄰近中學就讀的女學生向塞爾維亞國營電視台RTS描述：「我看到小孩子尖叫飛奔逃出學校，家長到場之後陷入恐慌，後來我聽到3聲槍響。」

貝爾格雷德一家小兒科診所救治3名受傷學童，其中一名女童頭部重傷，已接受手術。

BREAKING: At least 9 confirmed dead, including 8 children, and 7 others injured in Serbia school shooting. 14-year-old shooter in custody pic.twitter.com/s3GmrlaC22 — Insider Corner (@insidercnews) May 3, 2023

現場的影像顯示，警方逮捕涉嫌開槍的少年之後把他帶離學校，少年頭部並未示人，由警方帶上停在街邊的警車。許多學童與家長震驚惶恐，心理學家會提供協助。

德國之聲報導，巴爾幹半島國家很少發生大規模槍擊事件。在塞爾維亞，持有槍枝必須先取得特別許可證，然而在1990年代大小戰爭留下的武器時至今日仍在黑市流通。塞爾維亞上一次發生大規模槍擊案是2015年，國境北部小鎮日蒂什泰（Zitiste）一家咖啡館遭人濫射，5死22傷。

週三這起小學槍擊案令百姓十分震驚，塞國一名新聞記者向《德國之聲》表示：「我們從來沒發生過這種……攻擊兒童的事件，開槍的還是學校裡的學生。」