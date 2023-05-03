台鐵1名司機員日前因列車ATP（列車自動保護系統）故障，拒開該列車反而被主管責怪，還要他「圓融一點」，被網友爆料後引發熱議，立委今(3日)也在立院交通委員會砲轟台鐵學不到教訓。台鐵局長杜微說，他收到通報後就在第一時間責成懲處違規者，對於機務段、綜合調度所都會追究，報告1週內出爐。國民黨立委洪孟楷強調，要求台鐵一週內追究施壓主管及相關調度人員等，承擔責任讓民眾安心，安全沒有圓融空間！

2018年6432次普悠瑪事故翻覆，就是司機員關閉ATP，未注意超速而釀禍，事故後各界對ATP極為敏感，台鐵也三令五申不得關閉。但有網友爆料，4月30日有司機員因列車ATP故障而拒開，主管反質疑南端ATP壞掉、北端ATP正常，列車為何不能開？還要該名司機圓融一點。對此，事後交通部長王國材支持該名司機做法，稱讚他做了正確的決定；杜微也表示，接獲通報後第一時間，就指責了相關主管，支持該司機員。

洪孟楷今(3日)在臉書發文表示，他在交通委員會就台鐵安全管理質詢交通部長王國材，關於2日傳出司機員發現列車上ATP（列車自動保護系統）故障，通報主管卻仍遭施壓要求發車，並斥責應「圓融一點」一事。交通部雖一再表示，司機做了正確的決定，但既然是正確決定為何還被施壓？那是誰做出了錯誤決定？他要求交通部一週內追究該名主管與相關人等。「再次強調安全沒有圓融空間！」