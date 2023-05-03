台灣運彩xT1聯盟2022-23球季季後賽台南台鋼獵鷹、高雄全家海神系列賽，3日晚間在高雄巨蛋體育館進行系列賽第3場，獵鷹在德古拉17分、12籃板，以及聯盟4月最佳外援阿修羅19分領軍下，上半場打完52比42領先。

由於系列賽前兩戰雙方1勝1負不相上下，昨天開賽氣氛就相當火熱，該節剩8分57秒海神于煥亞防守時打了獵鷹德古拉後腦勺，當下德古拉和隊友胡凱翔都不滿向于煥亞質疑，在有點火氣時裁判及雙方球員趕緊拉開衝突主角，避免衝突擴大，于煥亞則吞下兩次違反運動精神犯規遭驅逐出場。

首節海神隊多次嘗試三分球出手，可惜命中率僅13投3中，而獵鷹隊在德古拉、布拉兩位禁區大門神掌握制空權的幫助下拉出了雙位數領先，海神隊也頻繁換人，努力找到攻守兩端最好的模式，但第一節在于煥亞驅逐出場後，當時7比12落後的海神被獵鷹打出16比3攻勢拉開分差，該節打完地主海神20比35落後15分。

第二節一開始讓德古拉、布拉的「拉拉山」連線持續鞏固禁區，身高230公分的德古拉，更是在籃下只要舉起手就是得分保證，上半場就有得分、籃板「雙十」數據，海神隊在波捍能、布銳克曼輪流得分幫助下，兩度將分差追到8分個位數，不過上半場打完，獵鷹隊仍52比42握有雙位數領先。

這場比賽高雄市長陳其邁也到場為海神隊加油、擔任開球嘉賓，感受職籃賽事的氣氛。

高雄市長陳其邁（中）擔任開球嘉賓。（T1聯盟提供）