搶攻母親節孝親感恩與端午節自食送禮商機，和億生活集團代理引進之香港米其林港點專賣點「添好運」，除推出多款多樣好運套餐，滿足母親節聚餐需求，並針對會員推出「點幾人套餐就送幾顆蛋撻」的好運多人餐優惠，並推出兩式港式裹蒸粽「極上鮑貝好運粽」和「至尊松露叉燒粽」，以正宗港式風味粽提供市場選擇。

此外，針對端午拜拜需求，和億生活旗下星洲米其林品牌「了凡油雞」，今年再度推出「米其林油雞全雞及蜜醬叉燒」組合價1,300元，小份量「油雞腿兩隻加特色雙拼」套組更只要425元。提前預約輕鬆取貨，免上菜市場排隊日曬。

搶攻端節商機，「添好運」今年推出兩式港裹蒸粽「極上鮑貝好運粽」和「至尊松露叉燒粽」，每顆重約九兩。「極上鮑貝好運粽」，選用新鮮優質糯米，摻入干貝、鮑魚、冬菇、雞肉丁和豬肉片，以添好運主廚們秘制醬汁調味，讓每一口都散發出獨特的好運風味。「至尊松露叉燒粽」則是添好運端出自豪的叉燒肉，搭配西餐奢華提味黑松露，碰撞出中國傳統與西式點睛的精彩港式融合風味。

脫離粽子只能配甜辣醬的框架，添好運粽配上添好運「頂級XO醬」，讓好味更好、好運更爆棚。粽子兩入組搭配頂級XO醬一組，原價948元，預購優惠價858元；粽子四入組搭配頂級XO醬兩組，原價2,128元，預購優惠價1,698元。即日起至5月31日於全台添好運門市開始預購，6月1日起可至原訂購門市取貨。除門市預購外，亦可在hoyiiGO生活購網站輕鬆買到。