遠見ESG企業永續獎3日舉行頒獎典禮，遠東新世紀為全台唯一獲雙首獎之企業，董事長徐旭東親自出席頒獎典禮，領取遠東新世紀綜合績效傳統產業首獎及傑出方案低碳營運組首獎，並代表致詞。

徐旭東表示，遠東新世紀從董事會至管理階層皆高度重視氣候變遷對公司永續發展的影響，建立管理目標與掌握行動方案，落實氣候領導及監督之責任，達到降低風險與擴大機會，實踐永續管理。

遠東新世紀為全球聚酯紡纖材料及循環再生產業領導者，深耕回收產業逾30年，將廢棄寶特瓶與紡織品再製為高規格再生產品，透過一條龍垂直整合優勢以及獨步全球綠色技術，與品牌客戶共創永續價值，建構可持續發展的永續循環生活圈。

評審團表示，遠東新世紀長期推動淨零轉型並與營運成長策略緊密結合，具體成效廣泛，像是以再生技術站穩世界舞台，打造陸、海、空廢棄物回收再製技術，建立全球首座淨零排放回收聚酯工廠以及攜手價值鏈夥伴合作等。

減碳決心也領先全球業界，不僅加入SBTi承諾淨零排放，更出版全台首本遵循IFRS S2的TCFD報告書。

持續擴展循環經濟應用領域，遠東新世紀發展以「陸、海、空」廢棄物為再生原料來源的綠色技術。2022年12月獲得台灣衛福部食藥署核可，成為台灣第一家通過「食品容器具包裝之PET再製酯粒原料」的企業。2023年3月台灣推出第一批由回收再生聚酯（rPET）製造生產的飲料水瓶即由遠東新世紀提供原料，台灣消費者也可購買綠色包裝產品，讓循環經濟更貼近民眾生活。

致力建立氣候韌性，遠東新世紀於2023年3月出版第一本氣候相關財務揭露報告（TCFD Report），且為全台首本遵循國際財務報導準則（IFRS）永續揭露準則（草案）第S2號氣候相關揭露之報告書。

此外，遠東新世紀於2023年3月加入科學基礎減量目標倡議（SBTi），宣示將達成短期目標及淨零承諾，承諾以1.5°C路徑達成淨零排放，為同業中最具企圖心之目標。

遠東新世紀制訂短、中、長期溫室氣體減量目標，以2020年為基期，2025年溫室氣體減量20％，2030年減量40％，2050年達到淨零排放，2022年已減量14％。

並擬定五大低碳轉型策略，包含提升能源效率、低碳燃料替代、發展再生能源、使用碳捕捉、利用與封存技術及原料使用轉型，為達成2030年減量40%，總投資金額預估為194億元，預計減少132萬公噸CO2e。日本遠東石塚於2022年9月達成淨零排放，領先業界，成為全球第一個淨零排放的回收聚酯再生工廠。

積極投資設置多元再生能源發電設備，遠東新世紀2022年太陽能發電站裝置容量達15MW，發電量1,463萬度，所有生產據點皆將擴大建置，預計至2025年達90MW裝置容量，較2022年成長5倍，年發電度數達1.2億度。同時，自2023年起，每年將購買至少1億度再生能源，減少能源造成間接溫室氣體排放量。