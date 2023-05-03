台航為陽明海運（2609）的大股東，陽明已宣告配發現金股利每股20元，若按台航現有持股，預計第二或第三季挹注台航EPS約1.7元。

台航表示，首季成長動能主要來自散裝營運船舶數量較去年同期多3艘，且運價多於去年上半年市況較佳時議定，尚能承受全球高利率、高通膨及中國解封復工較遲所帶來的衝擊。

台航第一季營業毛利約3億元、年增12％，營業毛利率33％，與去年同期相當，雖目前散裝平均運價低於去年上半年，但散裝船隊租約配置策略，及中油觀塘工業港合約之港勤拖船迄今已全數投入營運，不僅增裕營收，整體毛利率有望維持在一定水準。

為維持船隊規模並提高競爭力，台航預計明年第二季起陸續有兩艘六萬噸及四萬噸散裝船交付。

展望今年散裝海運運價，台航認為有一個不利、兩個利多因素，中國大陸雖逐漸脫離疫情影響，惟經濟復甦步履蹣跚，加上中美貿易戰，致使大量外資外移，大宗原物料需求恐有大幅下滑疑慮，將不利散裝運價反彈。

但若俄烏戰爭結束，重建商機預估有高達4,000億美元，將有利散裝運價走升。另外，國際海事組織今年初開始對現成船實施能源效率指標及營運碳強度指標等，且歐盟決議2024年對進出歐盟水域的船舶課征碳稅，會逐漸提高老船營運成本並加速淘汰，也有利運價提升。