伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）訪問敘利亞，並於本週三（3）抵達了大馬士革，將預計將進行為期兩天的訪問，將與敘利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad）會晤，德黑蘭將其形容為在區域事務上的「戰略勝利」的象徵，總統的副手表示，這也代表了美國在該地區政策的失敗，這也是伊朗總統13年來首次訪問敘利亞。

據《半島電視台》（Al Jazeera）3日報導，萊希本次出訪還有外交、道路和城市發展、石油和經濟事務部長以及伊朗央行行長陪同。萊希的政治事務副手穆罕默德·賈姆西迪（Mohammad Jamshidi）在啟程前向國營《伊朗新聞社》（IRNA）表示，此訪代表「這是伊朗在該地區的戰略勝利」。

The meeting between the presidents of Iran and Syria began. Assad and Raisi will discuss military-technical cooperation, the situation in Syria and the region. pic.twitter.com/NhfqcVCQtB — Spriter (@Spriter99880) May 3, 2023

在支持阿薩德參加敘利亞戰爭後，德黑蘭現在正定位於在該國的經濟未來中擁有更強的立足點，旨在擴大貿易，為其國有和私人企業能夠確保進駐的機會。

賈姆西迪表示，本次訪問發生在中東動蕩超過十年後，其中包括敘利亞戰爭、葉門戰爭、伊斯蘭國（ISIS）的崛起和「恐怖主義」的傳播。他還提到，美國在2018年單方面退出伊朗與世界大國達成的2015年核協議，然後「又開始以最大力度」的壓力對德黑蘭重新實施制裁的政策。

Syrian President Bashar Assad: The Iranian-Syrian ties were stable during hard times despite the political and security storms in the Middle East pic.twitter.com/c55EoVqrW1 — Spriter (@Spriter99880) May 3, 2023

他認為，曾支持孤立伊朗的同一阿拉伯國家，現在正在重新定位自己，並準備歡迎敘利亞重返阿拉伯圈，經過與中國的調解，伊朗和沙烏地阿拉伯的敵對關係已得到修復。「這一發展代表了美國在該地區政策的失敗。」

伊朗和敘利亞預計在萊希的訪問期間簽署數項協議，其中一些協議的重點是擴大經濟合作。萊希抵達敘利亞的前一天，以色列發動空襲打擊敘利亞北部城市阿勒坡（Aleppo）的國際機場，造成一名士兵死亡，迫使機場停運。

以色列已承諾打擊伊朗在鄰國的影響力，近年來在敘利亞政府控制區域進行了數百次攻擊，並在最近幾個月進行了許多攻擊。

3月份，美國和伊朗支持的敘利亞軍隊在空襲中交火，造成至少20人死亡。德黑蘭繼續支持阿薩德的立場，認為美軍需要結束在敘利亞的駐軍，美國稱其是為了打擊伊斯蘭國而進行。