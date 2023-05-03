在綜藝節目《Running Man》中帶給觀眾們歡笑的南韓女星宋智孝，日前爆出遭到前經紀公司積欠薪資，她還重砲表示對此事「忍了又忍」。然而，由於原承諾於1日還清欠款的UZUROCKS仍未結清薪資，宋智孝方再度發出官方聲明表示：「已採取法律行動。」

綜合韓媒報導，UZUROCKS原承諾宋智孝將於5月1日還清過往的未結薪資，豈料，當時間截止時，宋智孝方仍未收到相關款項，而該公司更改口表示還款時間將延長至4日，讓宋智孝相當不滿，因此向法院提出要求支付未結薪資的訴訟。

송지효, 우쥬록스에 정산금 청구소송…“이미 여러번 지급 미뤄” https://t.co/vqIjj3XHXu — KBS WORLD Enternews (@kbsworld_enter) May 3, 2023

對此，據韓媒《OSEN》報導，宋智孝方除了昨(2日)向各大韓媒們透露相關消息外，今日更發出官方聲明，指出：「我們已在昨日向首爾中央地方法院提出訴訟。」認為UZUROCKS多次未依約定付款的行為「已經打破雙方的信任」，並補充表示他們採取法律行動的作為，是決定不再只是等待遲遲未收到的酬勞，「我方判斷不能只是等待下去。」

事實上，該經紀公司於今年4月便爆出積欠多名員工薪資、保險費、以及各式代墊費等酬勞，更傳出因資金周轉困難，而要求數名員工「主動離職」。而宋智孝於上月14日與其解約後，更提及：「自己已從事演員工作20年，的確是已經到了忍無可忍的地步才決定解約。」