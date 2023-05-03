新北市一名男子為了想偷拍妻子、妻子妹妹的洗澡畫面，前年7月在家中浴室天花板偷裝針孔，但過程中2度拍到小姨子10歲兒子的洗澡畫面，2名女子後來發現男方手機存下的影片報警，事後雖均撤告，但未成年男童遭偷拍，法官仍判男子違反兒童及少年性剝削防制條例，處有期徒刑3年7月徒刑。

判決書指出，男子是男童的姨丈，前年6月在林口住處的浴室天花板裝設針孔攝影機，想偷拍妻子和偶爾同住的妻子妹妹沐浴畫面，前年7月10日、7月17日男童入住屋內時，被拍下裸露生殖器的沐浴過程畫面，後來妻子、妻子妹妹在7月19日發現男子手機內存有偷拍影片，報警提告。

警方在男子的手機內發現男子妻子9段遭偷拍影片，妻子妹妹有2段影片，男童則被錄下2段影片；法官認為身為姨丈，理嚴守人倫分際及善盡對兒童保護責任，明知裝設針孔攝影機會拍到男童沐浴過程仍為之；考量影片尚查無流入市面或對外散布，且雙方調解成立，男童表示願宥恕男。

男子專科畢業、現從事沖壓工作、月入約50,000元至70,000元、需扶養母親、配偶、女兒，法官依違反本人意願之方法使兒童被拍攝與性相關，而觀上足以引起性慾或羞恥的影片，共2罪，各處有期徒刑3年6月，合併應執行有期徒刑3年7月。