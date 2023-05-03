金融機構積極投入ESG永續行動，星展銀行（台灣）總經理黃思翰3日表示，星展銀行（台灣）領先業界推出永續連結貸款、綠色存款、用於支持水資源與海洋永續的藍色貸款等產品，更長期透過星展基金會挹注資源推動社會企業發展，並擴大獎勵金範圍驅動中小企業永續轉型。

已舉辦19年的《遠見雜誌》「ESG企業永續獎」，2023年選拔結果最新揭曉，星展銀行（台灣）榮獲「綜合績效外商組」首獎，是該行在台40年來首度獲得該項殊榮。黃思翰表示，顯現星展銀行（台灣）致力將永續與金融本業結合、善用數位創新、落實綠色營運，同時發揮正面社會影響力之永續經營績效，深獲評審認同及肯定。

星展表示，持續聚焦於「負責任的銀行」、「負責任的企業營運」及「創造超越銀行業的影響力」三大策略方針，力行永續。於「負責任的銀行」主軸上，星展銀行（台灣）致力把永續精神融入銀行核心業務，推出永續連結貸款、藍色貸款及永續信用卡等創新產品與服務，未來也將發揮金融諮詢角色，協助客戶進行永續轉型，戮力實現星展集團於2050年前達成放款暨投資淨零排放之脫碳目標。

針對「負責任的企業營運」，星展銀行（台灣）藉落實各項資源節用措施、響應綠色採購及供應鏈永續管理等，達成台灣營運淨零排放達97％的亮眼成績。而在「創造超越銀行業的影響力」層面，星展長期陪伴影響力企業成長，更每年透過獎勵金計畫扶植具成長潛力的社會企業和中小企業，自 2014 年以來已支持亞洲逾800項影響力專案，透過獎勵金累積贊助1,300萬新幣以上（約新台幣3億元）。

為更深入地回饋所在社區，星展銀行（台灣）也於2022年底啟動三年計畫，將挹注新臺幣1,500萬元，攜手均一平台教育基金會及台灣食物銀行聯合會，推動數位金融理財教育普及，並藉資源再分配的方式解決日益迫切的剩食議題，讓正面影響力在社會不同領域與層面上加速發生、達成社會共好。