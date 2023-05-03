全聯美味堂與農委會合作的60元「幸福餐盒」，將於6月5日起拓展至全台300店販售。（全聯提供）

全聯今年與製作學校團膳的「鮮湧」公司合作，供應部分門市的熱便當。（吳奕萱攝）

以團膳起家的「鮮湧」公司，公開全聯熱便當製作過程。（吳奕萱攝）

全聯福利中心今年攜手農委會，推出60元旗下品牌美味堂「幸福餐盒」，目前全台販售的230家門市幾乎天天完銷，報廢率不到1％，並帶動其他89元熱便當款的業績較去年同期成長2倍。為擴大消費者購買，全聯宣布60元幸福餐盒將於6月5日起，拓展至全台300店販售，並自5月5日起在部分門市提供「全聯小時達」外送服務。

全聯表示，自2014年起已於限定門市販售自製熱便當，陸續也與不同業者合作，直到去年自有調理品

牌「美味堂」找來鮮食廠建立供應鏈，逐步改良製程與配送過程，今年更與農委會合作推廣60元「幸福餐盒」，幾乎天天完銷，尤其最受商圈的上班族歡迎，帶動熱便當業績3年來成長超過3倍，預計接下來在持續拓點與外送服務帶動下，年度目標可望挑戰突破2億元。

全聯今年也找來做學校團膳專業起家的「鮮湧」公司合作，主要供應三重、新莊、林口共36門市的熱便當，也由衛管人員每次出餐前檢查溫度，確保熱便當送到門市前都可維持60度溫熱，「鮮湧」公司每日約供應全聯門市900多個便當。

目前全聯美味堂熱便當販售3種款式，如60元的「幸福餐盒」，採用台南11號一等米，加上增重40%的國產優質里肌肉，配上當季蔬菜等，另有89元的「招牌雞腿」跟「經典排骨」兩種復刻口味。