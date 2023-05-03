暨大與15名知名雕塑家、18名藝術參展者合作，在校園展出55件作品，大學校園瞬間變成美術館。（暨南國際大學提供／楊靜茹南投傳真）

暨南國際大學舉行第1屆藝術祭，邀15名知名雕塑家、18名藝術參展者合作，在管理學院草坪展出55件作品，校園瞬間變成美術館，展期從3日起至10月底、為期半年；活動執行長、藝術家張家銘說，這場台灣當代藝術行動醞釀了10年，堪比日本越後妻有大地藝術祭、瀨戶內海藝術祭。

暨大校長武東星、台灣工藝中心主任張仁吉等人共同擊石下，為暨大第一屆藝術祭活動揭幕。首屆展出55件作品，包括：石雕大師許禮憲以舊西螺大橋拆除廢鐵創作的「大橋殘影」系列作品，年輕藝術家李承亮作品「時光旅行艙」，及藝術家任大賢作品「戶外家具」等人的藝術作品。

張家銘感動說，這是醞釀10年的一場藝術行動，共襄盛舉的藝術家不但沒有任何借展費與活動經費，還願意出錢、出力提供作品，成就戶外雕塑展覽。而學校也願意慷慨提供場域，協助支持這場藝術饗宴；雙方用最有限度的資源，創造最高誠意與專業的台灣當代藝術行動，與日本越後妻有大地藝術祭、瀨戶內海藝術祭的模式有雷同之處。

武東星表示，感謝各方支持與協助，讓暨大藝術祭順利誕生，成就一場美的展演，即日起在管理學院戶外草坪開展，展期至10月31日，期許「大學就是美術館」的藝術行動，由暨大向外傳遞，讓更多人響應藝術與美學。