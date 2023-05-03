過馬路走輸小綠人且經常覺得喘，小心可能是肺動脈高壓的警訊。（中華民國肺動脈高血壓關心協會提供）

肺動脈高壓不自知，當心30歲就心衰竭，一名年約30歲女性，在結束日本蜜月行回台不久後昏倒送醫，經診斷為「心臟衰竭」；進一步檢查發現，引發心臟衰竭的元兇是「肺動脈高壓」。醫師提醒，食慾不振、雙腳水腫像「麵龜」、異常喘等症狀，其實都是肺動脈高壓的警訊。

高雄榮民總醫院肺高壓專業治療中心暨重症醫學部主任黃偉春指出，一般人居家測得血壓是從左心臟流出、血流衝擊血管壁的壓力，而血液回流至右心臟的肺動脈壓力則需就醫做進一步檢查。正常人休息時平均肺動脈壓為14 mmHg（毫米汞柱），一旦超過20毫米汞柱即為「肺動脈高壓」。

當肺動脈血管壓力過高，供應血流至肺動脈的右心室會更用力收縮，長期下來，右心室因負荷過量逐漸擴大，導致心臟衰竭、甚至猝死的風險也隨之增高。特別的是，肺動脈高壓若未接受治療，病友確診後3年存活率不到4成，致死率高於癌症，因此又被稱為「心臟的癌症」。

馬偕紀念醫院心血管中心肺高壓介入醫學科主任吳懿哲表示，一名女性病患在4年前結束日本蜜月行回國後，因昏倒送醫發現心臟衰竭，轉診專科醫師才確診肺動脈高壓。

吳懿哲說，病患回台後發現雙腿從腳底一路腫到大腿，甚至看不見血管，就像「麵龜」，原本擔心是腎臟出問題，到診所抽血檢查，卻在等候拿報告時昏倒，醒來時人已經在醫院急診室。

黃偉春指出，肺動脈高壓成因多樣，除了不明原因的原發性肺動脈高壓，部分肺動脈高壓是因爲其他疾病續發導致，包括自體免疫疾病、先天性心臟病、愛滋病、肝硬化等。另外，不當使用特定藥物或毒物，也可能引發肺動脈高壓。

吳懿哲表示，在馬偕醫院的肺高壓特別門診當中，將近一半是自體免疫疾病患者。然而肺動脈高壓與高血壓、糖尿病一樣，只要早期診斷、即時介入治療，都是可控的慢性疾病。不過，肺動脈高壓病友還特別需要注意定期風險評估，由醫師依據病友狀態、調整藥物，目標是讓患者保持在「綠燈」，也就是低風險狀態，不僅維持生活品質，同時降低死亡風險。

要如何評估肺動脈高壓病友的風險狀態？吳懿哲指出，大致從3大面向評估：包括患者症狀、運動耐受性以及右心功能。其中，運動耐受性常以「6分鐘步行測試」進行，患者如果於6分鐘內未能完成440公尺走路距離，即大約標準運動場外圍跑道一周的長度，便屬中等或高風險。資料顯示，紅燈區（高風險狀態）病友1年內死亡風險是綠燈狀態患者的4倍！

日常生活當中，也可藉由小綠人交通號誌，為心肺健康把關！黃偉春說，文獻報告顯示正常人行走速率每秒在1.2公尺以上，而政府設置交通號誌時，為避免民眾在過馬路時卡在馬路當中，會根據馬路寬度、依每秒0.8公尺到1公尺步行速度計算小綠人閃動秒數，確保足以供一般行人通過馬路。

中華民國肺動脈高血壓關心協會呼籲民眾若具有家族遺傳史、或自體免疫疾病患者，或長期不明原因於活動時感到喘，一旦莫名出現「喘(呼吸困難)、咳（嗽）、血（咳血）、腫（下肢水腫）、暈（暈厥或頭暈）」5大症狀，或是運動耐受力明顯下降，過馬路走輸小綠人，應積極到心臟專科就醫診治！