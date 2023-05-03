隨著疫情趨緩，民眾消費力也急速上揚，面對口罩解禁後的第一波消費大檔母親節即將來臨，各大產業也猛推優惠搶當顧客心頭好，期望衝高業績。兆豐銀行統計，4月份光是餐飲類消費刷卡金額就已較去年同期成長18％，百貨量販類交易筆數更是成長超過22％。

最特別的是，去年同期母親節百貨刷卡金額平均客單3,000元，到今年更已飆高翻倍變6,000元，顯示民眾消費戰力正旺。對此兆豐銀也相應推出19大百貨刷卡不限金額5％回饋及滿額送奢華露營的優惠搶客，包括前三大百貨如新光三越、遠百、SOGO等全適用，連大直最新開幕的忠泰樂生活，滿額最高也能獲得5,500元，期望促動卡友發揮更強戰力，帶動台灣經濟活水。

此外，看準行動支付盛行，兆豐銀也在台灣Pay下足重本，除了基本綁卡都有2％回饋外，母親節檔期還可疊加再享多重百貨優惠，如誠品生活消費不限金額可享10％回饋，此外，透過台灣Pay綁卡消費，宏匯廣場也能享滿千送200元、漢神百貨滿5千送500的好康；甚至想出遊的話到宜蘭傳藝中心也有高達20％回饋，福懋加油站每公升也可現折1.5元，搭配綁定兆豐BT21信用卡，還可再享加碼最高5％回饋。倘若不想出門，琳瑯滿目的網購平台同樣有好康可賺。

以兆豐銀為例，5月份就推出最高22％回饋讓民眾相當於用78折就可購入母親節禮物，例如在東森購物單筆滿1,700元，透過台灣Pay支付享15％回饋，搭配綁定BT21卡又可再賺5％；此外，在蝦皮、PChome及東森購物合計刷滿額最高可送1,600元，只要登錄完成，回饋就能輕鬆入袋，還沒買好禮物的民眾，不妨多把握銀行推出的百貨及網購優惠，讓媽媽開心、自己也能精省一筆。