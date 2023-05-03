5月起新冠肺炎降級，防疫措施也更為寬鬆，一切回歸正常生活。不過有網友觀察發現，自家附近的商家近期反倒陸續結束營業，讓他不解明明疫情結束了，為何店家還無法生存，引起眾人熱議，一面倒認為是房東租金也跟著解封了。

「為什麼最近這麼多店倒閉？疫情不都結束了。」一名網友在PTT八卦板發文表示，自己住在台北市內湖區，發現近期家裡附近許多商家相繼倒店，像是健康餐、早餐店、飲料店、臭豆腐、火鍋、雞排等全都倒了，甚至買了滷味攤加入會員，卻收到即將結束營業的通知，讓他好奇「一堆疫情都撐下來沒倒的店，怎麼現在開始狂倒？」

貼文引起眾人熱議，最多人認為是租金調漲太多，「可能漲租金，租金太貴撐不住」、「解封了看你生意好，房東要漲房租了」、「疫情的時候房東看你可憐才沒漲」、「解封當然漲租，我認識的房東一天吃1500」、「認識做餐飲跟旅宿的就知道租金佔比多大」、「經濟差景氣差，我的愛店近2年倒了20幾家」、「我在忠孝復興站附近，有些開很久的小吃店最近也關了，好像跟房租有關」。

也有網友補充，現今營運成本全面大漲，店家也不敢大幅轉嫁到消費者身上，「人工+原物料增加，不調價格就是死路」、「原物料漲的速度比你想像中的快速」、「物料漲、房價漲，售價漲太快沒客人，漲太少不如不要做」、「人工房租原物料都漲，餐點再漲你也不可能買，早點收一收少虧一點」。