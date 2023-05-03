由於台灣吹偏東南風，明（4）日東半部地區有零星短暫陣雨，午後西半部山區有零星降雨的機率，氣象局提醒，南部近山區有36至38度高溫發生的機率，目前已對台南市、高雄市、屏東縣發出橙色燈號，花蓮縣、台東縣為黃色燈號，周六（6日）由於鋒面接近天氣不穩定，下周日（7日）則將進一步降溫。

氣象局分析未來天氣。（氣象局提供）

氣象局指出，明天大多為多雲到晴的天氣，東半部地區有零星短暫陣雨，午後西半部山區也有零星降雨的機率；溫度部分，清晨各地低溫約22到26度，白天溫暖偏熱，各地高溫普遍約30到353度，特別提醒南部近山區有36至38度高溫發生的機率。

氣象局預測溫度趨勢。（氣象局提供）

氣象局說明，周五（5日）各地為多雲到晴，僅東半部地區及午後西半部山區有可能出現零星短暫陣雨，氣溫偏高，留意會有局部高溫出現；周六鋒面接近，天氣轉趨不穩定，東半部地區及午後中南部山區有局部短暫陣雨，北部地區將轉為有局部短暫陣雨的天氣，北部地區越晚降雨機率越高，其他地區為多雲到晴，氣溫仍然偏高。

下周日鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東北部地區普遍有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，北部及東北部天氣轉涼；下周一（8日）東北季風影響，降雨逐漸趨緩，西半部局部短暫雨後多雲，東半部仍有局部短暫雨，北部及東北部天氣較涼；下周二、下周三（9日、10日）東北季風逐漸減弱，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後中南部山區有局部短暫陣雨，北部及東北部氣溫稍回升。