俄羅斯自去年2月24日正式入侵烏克蘭以來，至本週三（3日）已434天。俄方週三聲稱，星期二晚間有2架無人機攻擊位於首都莫斯科的克里姆林宮，並指控這是烏克蘭企圖暗殺普丁的行動，普丁並未受傷。烏克蘭官方尚未對此置評。莫斯科市長週三宣布，未獲授權的無人機禁止在市區飛行。

普丁在克宮有專用官邸。綜合英國廣播公司、路透社報導，克里姆林宮宣稱，這兩架無人機均遭俄羅斯國防部擊毀。俄羅斯多家新聞通訊社則稱，總統普丁（Vladimir Putin）昨晚並不在克宮，克宮建物也沒有損傷。

KREMLIN DRONE ATTACK



- Russia says two Ukrainian drones attacked Kremlin overnight



- Drones downed with no victims or material damage to the Kremlin



- Moscow says it was a terrorist attack and attempt on Putin's life



- Russia says it reserves right to respond when and how it… pic.twitter.com/loZA6c3Fvd — The Spectator Index (@spectatorindex) May 3, 2023

🤔According to Russian media, two drones crashed close to the Kremlin. The Kremlin asserts that they stopped an attack by the Kyiv regime. Telegram channels shared recordings that display smoke over Moscow. pic.twitter.com/a7wCRZzaD6 — Belsat in English (@Belsat_Eng) May 3, 2023

Video of the second drone strike on the Kremlin



16 minutes elapsed between the strikes of the two UAVs. pic.twitter.com/kawTNtxPVx — Spriter (@Spriter99880) May 3, 2023

普丁人身維安強度極高，英國廣播公司俄羅斯新聞主編羅森伯格（Steve Rosenberg）說，正因為如此，無人機居然能飛到距離克宮這麼近的地方，著實不可思議。

克宮表示，普丁毫髮無傷，既定行程照常運作，週三當天普丁人在莫斯科郊區的新奧加廖沃（Novo-Ogaryovo）住所工作；無人機的殘骸墜落於克宮所在位址，並未造成任何人受傷。

俄媒報導，克宮聲稱2架烏克蘭無人機飛到克宮企圖行刺普丁未果。事發之際普丁不在克宮。（資料照／路透社）

克里姆林宮的參議院穹頂3日有人員聚集查看。總統普丁的辦公室就在這棟建築內。（資料照／路透社）

莫斯科市區街頭3日已出現禁止未獲授權無人機在市區飛行的警告標誌。（圖／路透社）

社群媒體某個克里姆林宮附近居民組成的群組，週三凌晨已有疑似克宮上空冒煙、爆發火光的短片流傳，但無法證實影片真偽，後來俄國國防部媒體「紅星」（Zvezda）的Telegram還有多家俄媒陸續取得影片發布。該群組居民的住宅位於克里姆林宮對面，以莫斯科河（Mosvka River）相隔，有網友稱2架無人機攻擊時間相隔16分鐘。

俄國國營俄羅斯新聞社（RIA）稱，克里姆林宮指控，昨夜基輔政權企圖向俄羅斯聯邦總統位於克里姆林宮的宅邸執行攻擊，經過評估，經過評估，此事是「有計畫的恐怖行動，企圖在5月9日『勝利日』閱兵大典之前暗殺總統」，克宮會保留「在必要情況下隨時隨地採取報復措施的權利」。

俄媒引述克宮說法報導，勝利日閱兵會按照原定計畫實施。莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）週三宣布，禁止未經授權的無人機在市區飛行，操控無人機飛行必須擁有政府發放的特別許可。此前俄羅斯已有好幾座城市宣布，基於安全理由並考量親烏克蘭武裝部隊的攻擊，今年的勝利日慶祝活動會縮小規模。