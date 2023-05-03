2023《遠見》ESG企業永續獎揭曉，今年度國泰金控旗下子公司國泰世華銀行與國泰產險分別以人才發展與環境友善面向創新作為，深獲青睞雙雙獲獎。國泰產險以「台灣最強『候』盾！提升氣候變遷轉型與韌性」獲得傑出方案之環境友善組首獎，為產險業唯一獲獎企業；國泰世華銀行以「迎戰T型世代，國泰跨域人才價值鏈」計畫，獲得傑出方案之人才發展組楷模獎，展現企業永續堅強實力。

產險業唯一獲獎的國泰產險，發揮核心職能以「保險保障、損害防阻」發展氣候藍圖，支持環境永續發展，研發再生能源保險及環境污染保險等商品，總計協助客戶創造太陽能總發電量2.49億度並減碳127萬噸；領先同業啟動投資議合，至被投資公司股東會提出ESG行動建言，使議合對象允諾改善並強化揭露ESG相關資訊，發揮責任投資精神。

國泰產險也積極導入數位服務低碳流程，以數據科學實踐減碳行動，並透過行動化及電子化作業，2022整年度即節省約3.94億張紙，並於2013年導入溫室氣體盤查，2019年將盤查範疇擴大至範疇三(其他間接排放)，將運輸產生的間接溫室氣體、使用產品之間接溫室氣體納入。

國泰世華銀行總經理李偉正表示，人才發展策略應能要符合組織需求與個人發展，從實作輪調中加大投資人才以發展跨域能力，讓同仁與組織能夠一起轉型前進。

國泰世華銀行以「跨域、共養、永續」三大人才發展主軸，啟動「跨域人才價值鏈」擘畫各階人才培育發展藍圖，翻轉職涯新舞台；國泰世華強調以人為本，從員工發展需求出發，從產品專知、實體及數位通路經營、客群視角進行端到端培育。同時打造共學共養環境，使人才能互相交流學習；最後是建構人才培育永續生態圈，透過發掘新星、培育梯隊，加速組織人才的前瞻性布局。

國泰世華積極推動跨部門共養人才，以「戰情室」平台為場景，運用迭代開發兼容小步快跑模式實現端到端協作，及為永續發展與科技金融提供關鍵人才；未來國泰世華將持續打造優質工作環境、前瞻性的職涯規劃，朝國際最佳雇主品牌的目標邁進。